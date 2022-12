Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com viele europäische Aktien gehandelt. Mit dabei die Papiere von Biontech, CD Projekt, Credit Suisse Group und TVA Tepla. Ob diese Aktien ge- oder verkauft wurden und was die Gründe dafür waren, erfährst du hier.

Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche bei Biontech. Für gute Stimmung bei Investoren des Mainzer Biotechnologieunternehmens sorgte zuletzt die angepasste Jahresprognose für den Corona-Impfstoff. Biontech kündigte an, dass der Jahresumsatz mit 16 – 17 Milliarden Euro am oberen Ende der ursprünglich kommunizierten Spanne von 13 – 17 Milliarden Euro landen wird. Für weiteren Optimismus bei Investoren sorgte die Nachricht, dass in China lebende Ausländer zukünftig mit dem Biontech-Vakzin geimpft werden dürfen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den baldigen Turnaround setzten wikifolio Trader letzte Woche bei der Aktie der Credit Suisse Group. Das Wertpapier der Schweizer Großbank sank zuvor wegen einer Kapitalerhöhung auf ein neues Allzeittief. Doch das ist nicht der einzige Grund für den gesunkenen Preis der Aktie. Die Credit Suisse kündigte Ende November einen neuen Milliardenverlust sowie den Abfluss von Kundengeldern an.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Aktionäre des deutschen Hochtechnologie-Maschinenbauers PVA Tepla hatten in diesem Jahr nichts zu Lachen. Das Wertpapier verlor seit Anfang 2022 in der Spitze rund 65 Prozent an Börsenwert. Gestiegene Kosten belasteten den Produzenten von Anlagen für die Halbleiterherstellung stark. Zuletzt stieg die Aktie jedoch wieder. Auf Monatssicht sind es rund +18 Prozent. Einige wikifolio Trader nahmen darum in der letzten Woche Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben letzte Woche einige Trader die Aktie des Spiele-Publisher CD Projekt. Für das Wochenminus von knapp 8 Prozent scheint eine Meldung des Unternehmens verantwortlich zu sein. CD Projekt stellte letzte Woch klar, dass eine Fortsetzung des Erfolgstitels Cyberpunk 2077 wohl erst in einigen Jahren erscheinen wird. Neben Cyberpunk ist das Unternehmen vor allem für seine „The Witcher“-Reihe bekannt.

Keine Aktien-Trends mehr verpassen

Jetzt zum Newsletter anmelden und jeden Montag die heißesten Aktien per Mail erhalten.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.