Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die letzte Woche stand im Zeichen der weiterhin intakten Dax-Rally. wikifolio Trader setzten dementsprechend vermehrt auf deutsche Aktien wie Münchner Rück und Daimler und trennten sich von US-Werten wie Tesla und Coinbase.

Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche bei vielen deutschen Werten. Aus diesem Handelsmotiv landeten unter anderem die Aktien von Münchner Rück, Eckert & Ziegler und Daimler in vielen wikifolios. An die Spitze der Kategorie setzte sich mit Albemarle jedoch ein US-amerikanischer Lithium-Produzent. Das Unternehmen präsentierte letzte Woche Geschäftszahlen, mit denen es viele wikifolio Trader überzeugte und zum Kauf animierte.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den Dip – also den baldigen Trendwechsel – setzten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem US-Pharmakonzern Merck & Co. Das Unternehmen verlor auf Wochensicht rund 5 Prozent an Börsenwert, nachdem die Aktie zuvor ein neues 10-Jahres-Hoch erklomm. Einige wikifolio Trader nutzten den Rücksetzer und holten sich das Wertpapier ins Depot.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei der Auto1 Group. Die Aktie des europäischen Gebrauchtwagenhändlers befindet sich derzeit in einer Erholungsphase. Zuvor hatte das Wertpapier seit dem Börsendebüt Anfang 2021 beinahe ununterbrochen an Wert verloren. Notierte die Aktie anfangs noch bei rund 50 Euro, waren es im Oktober 2022 nur noch knapp 5 Euro. In den letzten Wochen war die Performance jedoch – wenn auch auf sehr niedrigem Niveau – beachtlich. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von 70 Prozent zu Buche. Viele wikifolio Trader scheinen jedoch nicht an die Nachhaltigkeit dieses Trends zu glauben und trennten sich darum von der Aktie.

Aktien-Insights Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Eine ganze Reihe von US-Aktien fielen letzte Woche bei vielen wikifolio Tradern in Ungnade. So wurden die Papiere von Tesla, Coinbase, Molina Healthcare und Lockheed Martin bei fallenden Kursen vermehrt verkauft. Zu den Kursverlusten bei Tesla äußert sich wikifolio Trader Christian Scheid (Scheid): „Tesla-Chef Elon Musk hat - wohl zur Finanzierung der Twitter-Übernahme - Tesla-Aktien in Milliardenhöhe verkauft. Ich erhöhe die Short-Position. Mein mittelfristiges Kursziel liegt unter 100 Dollar (auf Sicht von 3 bis 6 Monaten). Ich habe in meiner gut 25-jährigen Börsenaktivität noch nie eine absurdere Überbewertung gesehen.“

+560,4 % seit 09.11.2013

+4,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 1.767.944,59 investiertes Kapital

