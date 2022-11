Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Besonders viel gehandelt wurden die Aktien von Amazon, Microsoft, Netflix und TeamViewer. Ob diese Wertpapiere ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier.

Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

wikifolio Trader kauften letzte Woche die Aktie von TeamViewer bei steigenden Kursen, nachdem der deutsche Software-Konzern überraschend gute Zahlen vorgelegt hatte. Christan Scheid (Scheid) erläutert: „Der Software-Anbieter Teamviewer hat nach einem soliden Quartal die 2022er-Ziele bestätigt. In den drei Monaten per Ende September sind die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) um 15 Prozent auf 144,6 Mio. Euro gewachsen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte um 42 Prozent auf gut 60 Mio. Euro zu.“ Scheid warnt jedoch zu viel Euphorie: „Die Aktie bleibt eine spekulative Turnaround-Wette.“

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den Dip - also die baldige Trendwende – setzten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei den Aktien der beiden Tech-Giganten Amazon und Microsoft. Die Papiere verloren auf Wochensicht -12,4 und -6,2 Prozent an Wert. Bei beiden Unternehmen dürften jüngst veröffentlichte Prognosen für die Kursrückgänge verantwortlich sein. So rechnet Amazon mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft und Microsoft mit einem sinkendem Umsatzwachstum wegen dem starken US-Dollar.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie von Delivery Hero. Ein Kursplus beim Lebensmittel-Lieferdienst gab es im letzten Jahr nur sehr selten zu sehen. Auf Monatssicht ist die Aktie 10,3 Prozent im Minus. Auf Jahressicht sind es -67,3 Prozent. Einen möglichen Grund für die letztwöchigen Verkäufe kennt Harald Ertl (Belvedere): „Die Zinserhöhung der EZB um 0,75% kommt bei Cash-Burn Unternehmen wie Del. Hero nicht so gut an. Mal sehen, wie das Unternehmen mit den steigenden Zinsen und sinkendem Risikoappetit der Anleger umgeht. Bis jetzt ist noch nicht viel von einem Umsteuern zu sehen.“

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei Kursverlusten aus wikifolios geflogen ist letzte Woche allen voran Netflix. Das Minus der letzten 7 Handelstage betrug 12,4 Prozent. Zuvor hatte die Aktie im Oktober deutlich an Wert zugelegt. Viele wikifolio Trader scheinen zu befürchten, dass es nun noch weiter bergab gehen wird und das Wertpapier möglicherweise sämtliche zuvor erzielten Gewinne wieder abgeben könnte.

