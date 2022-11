Die heißesten Aktien der letzten Woche

Enttäuschende Quartalszahlen von Tech-Giganten wurden letzte Woche als Einstiegschance wahrgenommen. Indes trennten sich die wikifolio Trader von chinesischen Aktien, die weiter unter den harten Lockdowns und schlechten Wirtschaftsaussichten Chinas leiden.

Nach einer leichten Korrektur konnte die Aktie von SolarEdge Technologies in der vergangenen Woche wieder etwas Boden gut machen. Die wikifolio Trader nutzten die letzten Tage vermehrt zum Einstieg bei dem Photovoltaik-Unternehmen, so etwa auch Lennart Marxen für sein wikifolio Smart Selection - Green : „Bei Solaredge habe ich diese Woche meine Position leicht ausgebaut. Nach den tollen Enphase-Zahlen diese Woche müsste Solaredge eigentlich auch profitieren können. Der Kurs ist zuletzt schon ordentlich zurück gekommen. Die Q3-Zahlen kommen am Montag, den 7.11.“ Insgesamt wurde die Aktie in sieben Handelstagen 80mal getradet - gut drei Viertel davon waren Käufe.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Die Tech-Giganten der Nasdaq haben eine harte Woche hinter sich. Nach einigen enttäuschenden Quartalsberichten mussten Amazon , Meta oder auch Alphabet (A) deutlich Federn lassen. Die wikifolio Community nimmt das eindeutig als Einstiegschance wahr. So wurden etwa für Meta in den letzten sieben Tagen 361 Trades registriert, wovon satte 77 Prozent auf Käufe entfielen. Dirk Althaus hat die Position für sein wikifolio Augmented Reality Innovators aufgestockt und nach Zahlenvorlage kommentiert: „Meta/Facebook hat gestern die Quartalszahlen herausgebracht. Anders als von vielen vorausgesagt hat Facebook keine Nutzer verloren, sondern konnte sogar die Anzahl der täglichen User weiter erhöhen. So gibt es zumindest bei den Facebook-Usern ein neues Allzeithoch, niemals zuvor nutzten mehr Menschen Produkte von Facebook wie heutzutage.“ Als Investor in Meta sind für Althaus zwei Fragen entscheidend, um ein Investment zu rechtfertigen. Welche das sind und warum er die Meta-Position aufgestockt hat, erklärt er auf seinem Blog.

Mehr dazu in Meta - Ist Zuckerberg ein Visionär? und außerdem auf dem wikifolio Blog: Alphabet wächst langsamer

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Tesla spaltet die Börsianer weiterhin. Auch auf wikifolio.com halten sich Käufe und Verkäufe grundsätzlich die Waage. Einige Trader nutzten die Kurserholung der letzten Woche allerdings, um den Titel zu verkaufen. wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) ist offensichtlich kein Tesla -Fan. Am Freitag kommentierte er wie folgt: „Die Aktie des Elektroautobauers ist weiterhin absurd hoch bewertet. Selbst bei doppelt so hoher Bewertung des Autosektors müsste die Aktie noch 75 Prozent runter. Nachdem Elon Musk entzaubert ist (mit den Ereignissen um die Twitter-Übernahme hat er sich endgültig ins Aus geschossen) und sich die Self-Driving-Funktionen des Tesla mehr oder weniger als Betrug herausstellen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Aktie zurechtgestutzt wird. Ich rechne spätestens dann damit, wenn die Börse erkennt, dass Tesla nicht wie vorausgesagt jedes Jahr um 50 Prozent wachsen kann. Die Aussage von Elon Musk, wonach Tesla bald mehr sein könnte als Saudi-Aramco und Apple zusammen, erinnert mich fatal an Markus Brauns Worte. Im September 2018 glaubte er, dass die besten Zeiten erst noch kommen und sich Wirecard perspektivisch mindestens verzehnfachen wird. (...) Der Rest der Geschichte ist bekannt.“

Aktien-Insights Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Die chinesischen Börsen werden weiterhin von den harten Lockdowns belastet. Ökonomen rechnen inzwischen auch für 2023 und 2024 nicht mit Wachstumsraten von mehr als fünf Prozent für Chinas Wirtschaft. Der Hang Seng Index hat seit Jahresbeginn 37 Prozent seines Wertes verloren. Die E-Commerce-Plattform Pinduoduo (ADR) liegt auf Jahressicht gut 30 Prozent im Minus, der Internet-Gigant Tencent hat sich im Wert sogar halbiert. Die wikifolio Trader scheinen nicht an eine baldige Erholung der chinesischen Börsen zu glauben. Sie verließen letzte Woche die „sinkenden Schiffe“.

