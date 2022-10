Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die Aktien der beiden US-Tech-Riesen Nvidia und Apple flogen letzte Woche aus einer Reihe von wikifolios. Darüber hinaus waren vor allem Quartalszahlen für Kauf- als auch Verkaufsentscheidungen der wikifolio Trader verantwortlich.

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil. Die derzeitige Beliebtheit der Aktie erklärt wikifolio Top-Trader Richard Dobetsberger (Ritschy): „Exxon gab seine vorläufigen Ergebnisse bekannt und erwartet starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres.“ Weitere Insights zur Aktie gibt der wikifolio Trader auf seinem YouTube-Kanal. In Dobetsbergers wikifolio Umbrella ist die Exxon-Mobil-Aktie derzeit mit 7,8 Prozent gewichtet.

Auf den Turnaround - also die baldige Trendwende – setzten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei Dermapharm. Bei dem deutschen Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf dermatologischen und allergologischen Präparaten stockte zuletzt der Vorstand Hans-Georg Feldmair seine Beteiligung um Aktien im Wert von rund 100.000 Euro auf. Dieser Vertrauensbeweis dürfte für das Investment einiger wikifolio Trader ausschlaggebend gewesen sein.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktien der beiden US-Tech-Riesen Nvidia und Apple. Die Trader scheinen die Gewinne der letzten Woche (Nvidia +10,17, Apple +5,14) eher als kurzes Aufatmen und nicht als nachhaltige Trendwende zu interpretieren. Beide Unternehmen haben zuvor deutlich korrigiert. Eine Apple-Aktie war im August noch 172 Euro wert, aktuell sind es rund 150. Nvidia verliert schon seit November 2021 an Börsenwert. Auf Jahressicht beträgt das Minus 34,7 Prozent.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Batteriekonzerns Varta. Grund für die jüngsten Verluste ist das enttäuschende Zahlenwerk zum dritten Quartal. Vor allem das Ausmaß des Gewinnrückgangs hat viele Marktteilnehmer negativ überrascht. Der einstige Anlergliebling hat nach dem Wochenminus von 5,7 Prozent nun auf Jahressicht fast 80 Prozent seines Börsenwerts verloren.

