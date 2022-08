Die heißesten Aktien der letzten Woche

Besonders Aktien aus dem Bereich alternative Energien wurden letzte Woche viel getradet. Ob sie ge- oder verkauft wurden und welche Wertpapiere unserer Trader sonst noch viel gehandelt haben, erfährst du hier.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Fear of missing out oder kurz „FOMO“ – also Angst etwas zu verpassen – hatten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei der Aktie des kanadischen Lithium-Produzenten Albemarle. Aber auch andere Energie-Aktien waren letzte Woche sehr gefragt. Die Top-5 der „FOMO“-Aktien setzt sich neben Albemarle zusammen aus dem Wasserstoffwert Plug Power, den beiden Solar-Unternehmen Encavis und Canadian Solar , und Livent – einer weiteren Lithium-Aktie.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den Turnaround setzten wikifolio Trader letzte Woche bei Shop Apotheke Europe. Die Aktie des Onlinehändlers für Medikamente und Gesundheitsprodukte brach auf Wochensicht um 23,7 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen auch im zweiten Quartal einen operativen Verlust schrieb. Viele wikifolio Trader scheinen hier eine Übertreibung zu wittern und kauften darum die Shop-Apotheke-Aktie.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Profit mitgenommen haben einige wikifolio Trader letzte Woche bei SFC Energy. Das Wochenplus von 8,7 Prozent erklärt Trader Christian Mallek (SIGAVEST): „SFC überzeugt die Analysten mit den vorgelegten Quartalszahlen und dem positiven Ausblick. Vor allem der Auftragseingang sieht sehr gut aus. Der Umsatz stieg um 43%. Das bereinigte Ebit fiel um 50% aufgrund von Lieferkettenproblemen und gestiegenen Kosten für Vorprodukte und Transport. Mit Preisanpassungen und einem deutlich höheren Vorratsaufbau will man die Profitabilität wieder deutlich steigern."

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche Zoom. Von der Aktie des US-amerikanischen Softwareunternehmens getrennt hat sich unter anderem Trader Stefan Waldhauser (stwBoerse). Er kommentiert: „Nach miserablen Quartalszahlen habe ich die Zoom Aktie aus dem High-Tech Stock Picking wikifolio verkauft.“

