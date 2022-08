Die heißesten Aktien der letzten Woche

Der Milliardenverlust von Coinbase, die Meinung des Crash-Propheten Michael Burry zur Geo Group und – wie bereits in den letzten Wochen – Quartalszahlen waren Auslöser für die Kauf- und Verkauf-Entscheidungen der wikifolio Trader. Was, wie getradet wurde, erfährst du hier.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Für den derzeitigen Hype um die Aktie des amerikanischen Gefängnisbetreibers Geo Group ist Crash-Prophet Michael Burry verantwortlich. Der (vor allem) durch den Film „The Big Short“ bekannte Investor hält nämlich nur noch dieses Wertpapier. Von allen anderen Aktien in seinem Depot trennte er sich im letzten Quartal. Für einige wikifolio Trader scheint die Meinung Burrys viel Gewicht zu haben – zumindest folgten sie letzte Woche seinem Beispiel und legten sich die Geo Group ins Depot.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den Dip – also den baldigen Turnaround – setzten die wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei den beiden Solartechnik-Werten SMA Solar Technology und Sunrun. Die deutsche SMA Solar ist Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen. Das amerikanische Unternehmen Sunrun verkauft photovoltaische Solarenergieerzeugungssysteme und Batteriespeicherprodukte. Die Aktien verloren auf Wochensicht -7,2 (Sunrun) und -9 Prozent (SMA Solar) an Wert. Trader Jörg Peter Diekmann (Schafkopf) kommentierte jüngst zur SMA-Solar-Aktie: „Lieferengpässe auf der einen Seite und volle Auftragsbücher auf der anderen Seite. Die Folge war ein im ersten Halbjahr leicht rückläufiger Ertrag. Die Nachfrage nach Solartechnik ist aber weiter sehr hoch, man arbeitet an Lösungen zu den Lieferengpässen und daher denke ich, dass neue Höchstkurse in Sichtweite sind.“ In Diekmanns wikifolio BIO x KLIMA x UMWELT x FAIR ist die SMA-Solar-Aktie mit 1,7 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie der Global Fashion Group. Die Aktie des in Schwellenländern agierende Mode-Versandhändler stieg nach der Präsentation der Quartalsergebnisse auf Wochensicht um 12,5 Prozent. Viele wikifolio Trader scheinen dem Wertpapier jedoch keine nachhaltige Erholung zuzutrauen und trennten sich darum von der Aktie. Auf Jahressicht hat die Global Fashion Group rund 85 Prozent ihres Börsenwerts eingebüßt und notiert somit wieder auf dem Bewertungsniveau von Anfang 2020. Kurz danach hatte das Unternehmen seinen Börsenwert in einer spektakulären Rally in weniger als einem Jahr mehr als verzehnfacht.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben Trader letzte Woche die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase. Die Aktie verlor rund 16 Prozent an Wert, nachdem bekannt wurde, dass Coinbase im vergangenen Quartal einen Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar verbuchen musste. Die Zahlen fielen damit deutlich schlechter aus, als vom Markt erwartet. Die Aktie war im Vorfeld der Quartalsergebnisse um fast 50 Prozent gestiegen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.