Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Käufe bei steigenden Kursen ließen sich allen voran bei Tech-Aktien beobachten. Auf den bevorstehenden Turnaround setzten die wikifolio Trader bei einer Reihe von deutschen Wertpapieren. Welche Aktien außerdem besonder viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier.

Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Käufe bei steigenden Kursen ließen sich letzte Woche vor allem bei Tech-Aktien beobachten. Gleich vier der fünf meistgekauften Aktien aus der Kategorie sind dieser Branche zuzuordnen. In den wikifolios der meisten Trader landete das Wertpapier des chinesischen Tech-Mischkonzerns BYD. Dicht darauf folgten die Aktien von US-Softwarekonzern Adobe, Amazon-Konkurrent Alibaba und der E-Commerce-Plattform Shopify.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den „Dip“ – also den kurz bevorstehenden Turnaround – setzten die wikifolio-Trader letzte Woche bei einer ganzen Reihe von deutschen Aktien. In die meisten Depots schaffte es der Möbel-Versandhändler Home24. Ebenfalls beliebt war das Wertpapier des Energiekonzerns Uniper, welches auf Wochensicht fast 30 Prozent an Wert verlor, nachdem das Unternehmen einem Antrag auf staatliche Stabilisierungsmaßnahmen stellte.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche allen voran beim Münchner Telekommunikationsspezialisten Mynaric. Das Unternehmen stellt Laserkommunikationsgeräte für luft- und weltraumgestützte Kommunikationsnetze her. Den Grund für den Kurssprung von 12 Prozent kennt Trader Leo Sanders (MavTrade): „ L3Harris steigt bei Mynaric als strategischer Investor mit 7,2 % ein.“ In Sanders wikifolio Zukunftsbranchen ist die Mynaric-Aktie derzeit mit 2,1 Prozent gewichtet.

+41,1 % seit 24.11.2016

-43,7 % 1 Jahr

0,91× Risiko-Faktor

EUR 143.843,45 investiertes Kapital

MavTrade DE000LS9L8H9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018202020220100200-100 KennzahlenJumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Rüstungskonzern und Automobilzulieferers Rheinmetall. Von dem Wertpapier getrennt hat sich unter anderem Trader Florian Schneider (Saftman). Er kommentierte im Zuge des Verkaufs aus seinem wikifolio Trendfolge nach Levy: „Heute (05.07) deutliche Schwäche bei Rheinmetall. Die Aktie musste daher das wikifolio verlassen. Ein Ausbruch auf ein neues Hoch glückte die letzten Tage leider nicht, obwohl die Base an sich gar nicht schlecht aussah.“

+183,1 % seit 08.09.2015

-6,8 % 1 Jahr

0,22× Risiko-Faktor

EUR 180.123,59 investiertes Kapital

Saftman DE000LS9LV13 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20162018202020220200400-200 Kennzahlen

