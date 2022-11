Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte sind auf dem besten Weg, die Woche mit einem Plus zu beenden, nachdem der US-Inflationsbericht vom Donnerstag die Hoffnung aufkommen ließ, dass die große Verlangsamung in vollem Gange ist.

Dieser Inflationsbericht hat eine Weile auf sich warten lassen, und die Anleger haben darauf mit einem enormen Aufatmen reagiert. Die Reaktion auf die Zahlen erscheint ein wenig extrem, sogar übertrieben, aber man muss fairerweise sagen, dass die Anleger lange auf diese Gelegenheit gewartet haben und in dieser Zeit so viel Negatives eingepreist wurde.

Die Tatsache, dass die Aktienmärkte heute wieder im grünen Bereich liegen, unterstreicht diese Tatsache. In den kommenden Wochen könnte sich die Stimmung wieder abkühlen, wenn sich der Staub gelegt hat und sich die Meinung ändert, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die Fed ihre Straffungsbemühungen verlangsamen wird, bis wir mehr unterstützende Daten zur Untermauerung benötigen. Aber dies ist ein fantastischer Anfang.

In den letzten Monaten ist der Markt im Vorfeld dieser wichtigen Veröffentlichungen oft optimistisch geworden, nur um dann wieder zurückgeschlagen zu werden, weil die Realität nicht dem Traum entsprach. Nun, dieser Bericht hat diesen Traum erfüllt und noch einiges mehr. Wenn er durch einen weiteren soliden Bericht im nächsten Monat und einige anständige Zahlen dazwischen unterstützt werden kann, wird die Fed jeden Grund haben, die Konjunktur im nächsten Monat zu drosseln und Anfang nächsten Jahres sogar eine niedrigere Schlussrate anzukündigen.

Großbritannien bereits in der Rezession?

Es wird niemanden überraschen, dass die heute Morgen veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigen, dass sich das Vereinigte Königreich bereits in einer Rezession befinden könnte. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt berichtenswert genug ist, um auf die Titelseiten in Großbritannien zu kommen.

Die Bank of England erwartet dies schon seit einiger Zeit, und wenn es sich in ein paar Monaten bestätigt, sollten wir eine viel bessere Vorstellung davon haben, wie schlimm es sein wird. Wie die letzten Prognosen der Bank of England gezeigt haben, die in einer Woche auf alten Daten beruhen werden, ist die Bandbreite der möglichen Rezessionen recht groß, und zwar bevor die neuen Steuerpläne berücksichtigt werden.

Bis zur Bestätigung werden wir zumindest wissen, wie hoch die Inflation sein wird, wie schlimm die Energiekrise im Winter war und wie hoch die Zinssätze wahrscheinlich sein werden. All das mussten wir in den letzten 12 Monaten nicht wissen.

Kann Öl wieder die 100 $-Marke knacken?

Es war eine ziemlich unbeständige Woche für den Ölpreis. Die Gerüchte aus China reißen nicht ab, es gibt wieder einmal Beschränkungen und Massentests und die Aussichten für die Weltwirtschaft ändern sich scheinbar täglich. So etwas wie eine langweilige Woche gibt es in diesen Tagen nicht.

Heute ist es die Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung aufgrund der Inflationsdaten sowie eine leichte Lockerung der chinesischen Quarantänemaßnahmen, die die Kurse ansteigen lässt. Für morgen wird eine Pressekonferenz erwartet, die möglicherweise mehr Licht ins Dunkel bringen wird, aber wenn das alles ist, dann haben sich die Anleger zu weit aus dem Fenster gelehnt.

Brent bleibt vorerst in der Mitte seiner Spanne von $90-$100, aber weitere zinsbullische Entwicklungen wie diese oder eine weitere Lockerung der chinesischen Beschränkungen am Samstag könnten das obere Ende dieser Spanne testen.

Gold glänzt einmal mehr

Die Goldbullen haben schon lange auf diese Woche gewartet. Eine Woche (oder so), in der die Fed eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhungen signalisiert hat und die VPI-Daten einen deutlichen und breit angelegten Rückgang zeigten. Das gelbe Metall glänzt wieder und ist auf ein Niveau zurückgekehrt, das es seit fast drei Monaten nicht mehr gesehen hat. Es trifft jetzt auf einen gewissen Widerstand bei $1.760 und könnte bei $1.780 weiter steigen, aber zum jetzigen Zeitpunkt dürften die Goldbullen $1.800 im Visier haben.

Kryptos durch FTX-Unsicherheit belastet

Sogar der Bitcoin konnte sich gestern neben dem Anstieg der anderen Risikoanlagen kräftig erholen. Natürlich sind andere Risikoanlagen weder in den Tagen vor den Inflationsdaten um 25% gefallen, noch liegen sie heute 3% im Minus. Der Zusammenbruch von FTX und die damit verbundene Unsicherheit in der Branche war ein weiterer schwerer Schlag. Wie groß der Schaden sein wird, hängt davon ab, welche weiteren Details in den kommenden Tagen bekannt werden, aber im Moment bleiben die Kurse unter Druck und anfällig für weitere starke Rückgänge.

