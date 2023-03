Die globale Leitwährung, der US-Dollar bröckelt

Indien und Tansania haben sich darauf geeinigt, für den Handel die eigenen Währungen, nicht mehr den US-Dollar, zu nehmen

Nach 1945 wurde der US-Dollar weltweit zur Leitwährung. Zuvor nahm das britische Pfund diese Stellung ein, aber der zweite Weltkrieg brachte Änderungen. Die europäischen Länder waren finanziell geschwächt, anders die USA. Der US-Dollar war durch Goldreserven gedeckt. Diese Goldbindung wurde in den 70er Jahren durch Präsident Richard Nixon aufgelöst. Für den Vietnamkrieg musste viel Geld gedruckt werden und so war eine Goldbindung nicht mehr möglich. Aus inoffizieller Sicht jedenfalls ist der US-Dollar heute noch die Leitwährung. Dadurch fällt es auch den USA relativ leicht die Staatsverschuldung immer mehr auszuweiten, denn die Gelddruckmaschine sorgt für frisches Geld.

Doch die Abhängigkeit vom US-Dollar gefällt nicht allen Staaten. So haben Tansania und Indien ein Abkommen geschlossen, den Handel nicht mehr mit dem US-Dollar durchzuführen, sondern mit dem Tansanischen Schilling und der indischen Rupie. Nahtlose Zahlungen in lokalen Währungen sind so möglich. Tansania exportiert Gold und landwirtschaftliche Produkte nach Indien. Tansania importiert Erdölprodukte, technische Güter und Arzneimittel aus Indien. Nun gelingt das alles ohne den US-Dollar. Übrigens hat nun erstmals in der Geschichte der chinesische Yuan den US-Dollar geschlagen. Der Yuan ist jetzt die meistgehandelte Devise an der Moskauer Börse. Doch was kann diese Entwicklung für Gold bedeuten. Aus heutiger Sicht ist keine neue Weltleitwährung absehbar. Langfristig kann eventuell der chinesische Renminbi teilweise in die Fußstapfen des US-Dollars treten. Gold wird daher immer beliebter werden. Das werden auch Staaten wie Tansania und Indien merken. Die De-Dollarisierung dürfte die Attraktivität des Goldes erhöhen. Das ist ein Plus für Goldgesellschaften wie Fury Gold Mines oder Karora Resources. Fury Gold Mines hat drei Liegenschaften in Quebec und in Nunavut im Portfolio. Hervorragende Bohrergebnisse gab es bereits. Karora Resources besitzt zwei produzierende Goldminen in Westaustralien, die Beta Hunt Goldmine und die Higginsville Gold Operations. Dazu kommt noch das Spargos Reward-Projekt, das 2021 die Produktion aufnahm.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/) und Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.