6. Februar 2024

Monatsbericht Januar 2024

Ein für Krypto wichtiger Monat geht zu Ende

Upgrades von Ethereum versprechen wesentliche Neuerungen

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Das Jahr 2024 begann für die Kryptobranche mit einem großen Highlight. Die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA stellt einen regulatorischen Meilenstein in der größten Volkswirtschaft der Welt dar, der weitreichende Bedeutung hat. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive brachte der Januar eine Rückkehr der Inflation in Europa und den USA und eine sich abzeichnende Rezession in Europa, die sich fortsetzen könnte. In diesem Monatsrückblick werden wir die folgenden Trends diskutieren, die den Markt beeinflussten.

Inflation und Zinspolitik

Die jährliche Inflation in Europa stieg im Dezember um 3,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss, ihre drei Leitzinsen (Einlagezinssatz, Hauptrefinanzierungssatz und Spitzenfinanzierungssatz) unverändert zu belassen, um sich für einen Abwärtstrend zu wappnen, der sich 2024 fortsetzen dürfte. Während die Energieinflation seit Mai 2023 im negativen Bereich liegt, verharrt die Lebensmittelinflation bei einer Marke von sechs Prozent. Die seit Ende 2023 anhaltende Krise im Roten Meer, die zu Verzögerungen und Umwege für über 500 Schiffe führt, ist einer der vielen Faktoren, von denen die EZB befürchtet, dass sie sich auf die Verbraucherpreise auswirken werden. Sollte dies nicht der Fall sein und die Krise ein Ende nehmen, könnten die Zinssenkungen im Juni beginnen.

In den USA wiederum erwarteten die Anleger bereits im März die erste von drei angekündigten Zinssenkungen. Die jährliche Inflationsrate des Landes stieg jedoch im Dezember um 3,4 Prozent und damit so stark wie seit drei Monaten nicht mehr. Die Preise für Wohnimmobilien, Bekleidung und Autos sind die Hauptfaktoren für die hartnäckige Inflation, die die Erwartungen für eine Zinssenkung dämpfte. Am 31. Januar beschloss das Federal Open Market Commitee (FOMC) der US-Notenbank, die Zinssätze beizubehalten. Da die Inflation deutlich über dem 2 Prozent-Ziel der Fed liege, sei das Komitee nicht bereit, die Zinsen zu senken.

Positiv zu vermerken ist, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA auf 187.000 und damit den niedrigsten Stand seit September 2022 gesunken ist, was Rezessionsängste etwas beruhigt. Der US-Aktienmarkt bewegte sich im Januar seitwärts und gab nach der Zinsentscheidung der Fed nach; der S&P 500 und der Nasdaq Composite stiegen im vergangenen Monat um etwa 2 bzw. 2,7 Prozent.

Bitcoin erwartet seinen “Wall-Street Moment“

Die in den USA nunmehr zugelassenen 11 börsengehandelte Bitcoin-Spotfonds (ETFs) haben bereits am ersten Handelstag ein Volumen von 4,6 Milliarden US-Dollar erreicht und mit diesem Handelsvolumen sogar das Edelmetall Silber überflügelt. Damit wird Bitcoin zum zweitgrößten Rohstoff der Welt nach verwaltetem Vermögen (AUM). Während Bitcoin-Spotprodukte bereits seit fünf Jahren an europäischen Börsen vertreten sind, stellt ihre Einführung in den USA einen wichtigen Meilenstein dar. Mit einem Wert von 45 Billionen Dollar sind die amerikanischen Kapitalmärkte fast dreimal so groß wie ihre europäischen Pendants, deren Wert bei 13 Billionen Dollar liegt. Dies ebnet den Weg für eine viel breitere Akzeptanz von Kryptowährungen als legitime Anlageklasse, die sich nahtlos in die traditionellen Portfolios der größten Vermögensverwalter der Welt integrieren lässt.

Seit Auflegung der BTC-ETFs in den USA wurden mit ihnen mehr als 29 Milliarden Dollar gehandelt, wobei die Gesamtzuflüsse mehr als eine Milliarden Dollar betrugen. Der Vermögensverwalter Grayscale hingegen legte keinen völlig neu entwickelten ETF auf, sondern wandelte seinen zuvor existierenden Bitcoin Trust-Fonds in einen ETF um, woraufhin Investoren mehr als fünf Milliarden Dollar abzogen. Fast eine Milliarde davon sind auf die bankrotte Kryptobörse FTX zurückzuführen, die ihre Bestände ebenfalls abzogen.

Der Börsenwert von BTC selbst offenbarte einen holprigen Kurs. Er durchbrach zunächst die Marke von 49.000 Dollar und fiel kurz darauf auf 43.000 Dollar zurück, was einem Rückgang von 3,6 Prozent im Januar entspricht (siehe Abbildung 1). Dieser Rückgang könnte auf den Inflationsdruck und die Gewinnmitnahmen – insbesondere im Zusammenhang mit Konkursverfahren - zurückzuführen sein.

Abbildung 1: In- und Outflows der Bitcoin Spot-ETFs

Quelle: 21Shares

Mit einem Anstieg von etwa 300 Prozent im Jahr 2023 hat Solana Ende Januar dank des Airdrops (d.h. eine großflächige, kostenlos Verteilung von Token) von WEN, einer neuen "Meme-Coin", Fahrt aufgenommen. Die auf Jupiter, Solanas größter dezentraler Börse, notierte Coin veröffentlichte am 31. Januar ihren eigenen Governance-Token, und löste damit einen weit größeren Hype um das Netzwerk aus. Die Zahl der neuen Adressen ist seit der Veröffentlichung von WEN um 52,5 Prozent angestiegen. Abgesehen von der allgemeinen Euphorie gibt es im Backend von Solana noch mehr Neuigkeiten zu entdecken.

Am 24. Januar stellte Solana die Token Extensions vor – eine Reihe von Funktionen, die den bestehenden Token-Standard von Solana, Token2022, verbessern sollen. Das Upgrade, das insgesamt 13 neue Standards einführt, umfasst unter anderem die Möglichkeit, vertrauliche Überweisungen einzuführen, um Transferbeträge zum Schutz der Privatsphäre abzuschirmen, einen verzinslichen Standard, um Lizenzgebühren auf Token zu generieren, und erlaubte Token, die eine Zugangskontrolle für bestimmte Nutzer und Einrichtungen implementieren. Diese Erweiterungen sind auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten, die anspruchsvolle und anpassungsfähige Token konstruieren wollen, die den regulatorischen Standards entsprechen.

Das Upgrade versetzt Solana in eine hervorragende Position, um eine einflussreichere Rolle in der Tokenisierung zu übernehmen und die Fähigkeit des Netzwerks zu verbessern, die verschiedenen Bedürfnisse von Unternehmen effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie die Wettbewerbsfähigkeit von Solana in einem Bereich festigt, der in den letzten zwei Jahren von Ethereum beherrscht wurde. Ein gewisses Maß an Dominanz ist darauf zurückzuführen, dass Ethereum auf eine Reihe von anpassbaren Standards wie ERC3643 zurückgreift, die in unserem Bericht über Tokenisierung näher untersucht werden können. Schließlich wird der wachsende Zuspruch für das Netzwerk und seine breite Akzeptanz deutlich, wenn man die täglich aktiven Nutzer analysiert (Abbildung 2).

Abbildung 2: Vergleich der täglich aktiven Nutzer zwischen führenden Smart Contracts und Skalierungsplattformen



Quelle: 21Shares, Artemis

Nach der mit Spannung erwarteten Genehmigung der BTC-Spot-ETFs in den USA begann das zweitgrößte Kryptoasset Ethereum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Das könnte ein Hinweis darauf ist, was sich in naher Zukunft am Markt abspielen wird. Damit ist die Erwartung von Investoren auf die Zulassung eines Ethereum Spot-ETF gemeint – eine Zulassung, die auch deshalb wahrscheinlich erscheint, weil bereits ein zugelassener Future-ETF auf Basis von Ethereum existiert. Die Lage erinnert an die Situation von Bitcoin vor der SEC-Zulassung und durch diesen Umstand bedingt stieg der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung kurz nach der Genehmigung um 15 Prozent – kurz darauf ging der Kurs jedoch wieder zurück. Die Vorfreude bis zur nächsten ETF-Genehmigung in den USA ist jedoch nicht die einzige Quelle der Anspannung in Bezug auf die weitere Kursentwicklung von Ethereum, denn das Netzwerk nähert sich seinem nächsten großen Upgrade.

Mit „Dencun“, einer Verfeinerung des Netzwerks, zielt die Ethereum-Blockchain darauf ab, die Gasgebühren für die Skalierungslösungen von Ethereum um etwa 90 Prozent zu senken. Erreicht wird dies durch die Einführung von so genannten „Data Blobs“, neuartigen Datencontainern, die große Datenmengen effizient und mit geringeren Verifizierungskosten transportieren können. Dies bedeutet einen Durchbruch, der die Abwicklungskosten für Rollup-Netzwerke wie Arbitrum, Optimism und Polygon erheblich reduzieren wird.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten Generalprobe im Goerli Testnet war der Weg für weitere Testläufe am 30. Januar und am 7. Februar geebnet, die zu einem Einsatz im Mainnet Ende März führen sollen. Das Upgrade ist von entscheidender Bedeutung, da es den Zuspruch der User für Ethereum und sein umfangreiches Ökosystem an Skalierungslösungen antreibt. Wie hoch diese jetzt bereits ausfällt, belegten die steigenden täglichen Transaktionen des Netzwerks, die ein Mehrjahreshoch erreichten (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Tägliche Transaktionen auf Ethereum

Quelle: Glassnode

Layer 2-Lösungen bauen auf bestehenden Blockchains wie Ethereum auf und verbessern deren Leistung und Skalierungsfähigkeit, um eine bessere praktische Anwendung für Zahlungsnetzwerke, Trades oder andere Finanzdienstleistungen zu schaffen. Dazu gehört auch Polygon, das eine eigene Blockchain betreibt, aber auch Skalierungslösungen für Ethereum anbietet. Die Betreiber des Netzwerkes konzentrieren sich nun sich verstärkt auf die modulare Chain Development Kits (CDK)-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen anpassungsfähigen Blockchains zu erstellen, um eigene Tokenisierungsinitiativen voranzutreiben. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Libre, ein CDK-basiertes Protokoll, das auf Institutionen zugeschnitten ist und die konforme Ausgabe und das automatisierte Lebenszyklusmanagement von alternativen Anlagen ermöglicht. Erste Anwender sind Hamilton Lane und der Hedgefonds-Verwalter Brevan Howard.

Darüber hinaus hat Polygon seine Vision einer gemeinsamen Liquidität mit der Einführung von AggLayer vorangetrieben. AggLayer stellt eine Lösung dar, die darauf abzielt, alle CDK-basierten Netzwerke durch ZeroKnowledge-Proofs miteinander zu verbinden und so eine einheitliche Liquidität in seinem Ökosystem zu ermöglichen. Diese Entwicklung positioniert Polygon deutlich im Vergleich zu ähnlichen modularen Netzwerken wie Arbitrum und Optimism. Zuletzt gab Polygon noch bekannt, dass sein zkEVM-Netzwerk zu einem Type2 EVM-kompatiblen Netzwerk upgegradet wurde, was bedeutet, dass Entwickler ihren Code auf Polygon zkEVM genauso einsetzen können, wie es auf Ethereum der Fall ist, ohne dass zusätzliche Audits oder Modifikationen erforderlich sind.

Die Betreiber der Layer 2-Lösung und Polygon-Konkurrent Arbitrum kündigten wiederum an, dass ihre kundenspezifische Blockchain-Entwicklungslösung Orbit es nun an Netzwerken, die auf seinem Framework aufbauen, ermöglichen werde, ihre Token als Gaswährungen zu beziehen. Dies stellt eine Abkehr von der herkömmlichen Abhängigkeit von ETH dar. Das Upgrade stellt sicher, dass Netzwerke, die Orbit nutzen, einen Nutzen für ihre Token schaffen und zudem fortschrittliche Funktionen wie der Gassubventionierung beinhalten.

Die bemerkenswerte Flexibilität, die Orbit bietet, stellt Arbitrum auf eine Stufe mit Plattformen wie Cosmos und macht es zu einer attraktiveren Wahl für Entwickler, die Flexibilität bei ihren Blockchain-Entwicklungsentscheidungen suchen. Doch selbst wenn sich die Nutzer dafür entscheiden, mit alternativen Währungen auf Arbitrum-basierten Netzwerken zu handeln, was die Nachfrage nach ETH bei Nutzertransaktionen verringern könnte, sind die Validierer (Sequenzer) von Arbitrum immer noch verpflichtet, Transaktionen auf Ethereum mit ETH abzuwickeln. Dies bedeutet, dass die Nachfrage nach ETH als Abwicklungswährung für Netzwerke, die sich für diese Methode entscheiden, nicht wesentlich verringert wird.

Werden sich Layer-2-Lösungen auch für andere Blockchains etablieren?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ethereum-Gasgebühren im Jahr 2023 einen Höchststand von durchschnittlich 156 GWEI (etwa 6,5 US-Dollar) erreichen werden. Mit anderen Worten: Das Ausführen von Transkationen ist teurer geworden. Das Dencun-Upgrade hätte somit zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können, um die Nutzererfahrung für diejenigen zu optimieren, die es vorziehen, im Ethereum-Ökosystem zu bleiben, um von dessen Netzwerkeffekten und Liquiditätsvorteilen zu profitieren. Unserer Ansicht nach könnte dieses auch Mitbewerber von Ethereum anspornen, zu Layer 2-Lösungen zu wechseln. In unserem Marktausblick für 2024 gehen wir näher auf diese These ein.

Diese strategische Verschiebung ermöglicht es ETH-Alternativen nicht nur, die lebendige und beständige Nutzerbasis von Ethereum anzuzapfen, sondern bietet auch die Möglichkeit, Gewinne zu maximieren, indem sie den begehrten Blockspace des Netzwerks nutzen. Dieser Punkt ist besonders wichtig für Netzwerke wie Solana, die aufgrund der minimalen Gebühren und der hohen Subventionierung des Netzwerks derzeit Schwierigkeiten haben, Rentabilität zu erzielen.

Der Erfolg des Geschäftsmodells von Skalierungsnetzwerken ist in Abbildung 4 deutlich zu erkennen. Sie zeigt, dass sie selbst nach der kostspieligen Übermittlung von Daten an das Ethereum-Mainnet noch erhebliche Gewinne erzielen können. Nichtsdestotrotz liegt es in der Verantwortung der Skalierungslösungen, sich zu differenzieren und eine Reihe von Funktionen einzubauen, die die verschiedenen Anwendungsfälle innerhalb ihrer jeweiligen Netzwerke ansprechen

Figure 4: Monatliche Nettogewinne von Ethereum-Skalierungslösungen

Quelle: GrowThePie

