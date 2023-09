Die Gleichstromverbindung A-Nord gilt als eine der Hauptschlagadern der Energiewende in Deutschland. Künftig soll hier der Windstrom aus Niedersachsen in die Industriezentren nach NRW transportiert werden.

Quelle: wikifolio.com

Das Projektvolumen wird auf rund 1,5 Milliarden Euro taxiert. Einen Großteil der Arbeiten übernimmt die Firma Bohlen & Doyen, ein Tochterunternehmen der börsennotierten Friedrich Vorwerk Group . Die Aktie kann davon aktuell spürbar profitieren.

Einen Umsatz von ca. 600 Millionen Euro erwartet Friedrich Vorwerk aus diesem Projekt, das nach langen Verhandlungen im vierten Quartal endlich starten und bis 2026 beendet werden soll. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 330 Millionen Euro. Die Nachricht freut auch die Aktionäre, die in den vergangenen Monaten nur wenig Grund zum Lachen hatten. Der Kurs war von über 50 Euro im Frühjahr 2021 auf unter 10 Euro abgestürzt. Zwar sah die Auftragslage immer schon recht gut aus, zu hohe Kosten für externe Fachkräfte sorgten aber für enttäuschende Gewinnkennziffern. Das soll sich jetzt ändern. Darauf setzen auch die Analysten, die den fairen Wert des Energieinfrastruktur-Anbieters laut aktien.guide aktuell bei 14,24 Euro sehen. Und noch hat nicht jedes Research-Haus seine Schätzungen aktualisiert.

Mut wird belohnt

Andreas Unkauf ( AndiUnkauf ) ist über sein wikifolio Wachstumsunternehmen EU und NA seit sieben Monaten bei Friedrich Vorwerk investiert. Im Februar/März hatte der Trader nach einem deutlichen Kurseinbruch der Aktie in das damals noch „fallende Messer“ gegriffen und zwischen 11,26 und 9,68 Euro einige Stücke eingesammelt. Die blieben auch im Depot, als der Kurs im Anschluss noch weiter bis auf unter 9 Euro fiel. Jetzt wurde die Geduld des Trades belohnt. „Dass Friedrich Vorwerk bei den News über die Erdkabeltrasse A-Nord direkt 13% nach oben springt, zeigt meiner Meinung nach die niedrige Bewertung der Aktie“, zeigt sich Unkauf auch nach dem Kursanstieg weiter zuversichtlich. Bei einem Buchgewinn von aktuell 22% und einer Gewichtung von rund 8% ist der Titel der sechstgrößte Depotwert in dem im Juni 2022 eröffneten Portfolio. Das kommt bei einem Fokus auf Wachstumsaktien und Turnaround-Kandidaten bislang auf eine Performance von 19%.

Starke Performance bei starken Schwankungen

In dem von Dieter Steinfeld ( SEHEN ) schon seit fast elf Jahren verwalteten wikifolio Sehen-Erkennen-Handeln ist die Aktie bei einem Depotanteil von über 8% sogar der viertgrößte Wert. Auch dieser Trader sucht bei seiner Anlagestrategie u.a. nach Turnaround-Aktien. Bei Friedrich Vorwerk ist er zum ersten Mal Ende Juni aktiv geworden, als die Aktie bereits deutliche Stabilisierungstendenzen gezeigt hatte. Nach der jüngsten Erfolgsmeldung hat er die Position Anfang des Monats weiter aufgestockt. „Das ist immerhin eine Auftragsdimension von ca. des 2-fachen Jahresumsatzes“, kommentierte der Trader die Nachricht. Mit seiner Performance ist er aktuell nicht so zufrieden, weil das wikifolio in den vergangenen Wochen etwas schlechter als der DAX gelaufen ist. Beim Blick auf den Vergleich seit dem Start sieht das aber ganz anders aus. Obwohl der deutsche Leitindex in dieser Phase um beachtliche 120% zulegen konnte, schneidet das wikifolio mit einem Plus von 415% wesentlich besser ab. Im Jahresdurchschnitt bedeutet dieser Wertzuwachs einen Anstieg von über 16%. Dabei nimmt der Trader aber auch höhere Kursschwankungen in Kauf.

