Die einen sagen so, die anderen so [...]

An der Börse gibt es wahrscheinlich mindestens so viele Strategien, wie es Fußballbundestrainer auf deutschen Fernsehsesseln gibt. Spaß beiseite, aber es liegt auf der Hand, dass es die allumfassende Gewinnerstrategie nicht geben kann.

Dafür existieren einfach zu viele Einflussfaktoren, die zu allem Übel meist auch noch variabel sind. Betrachten wir beispielsweise den Faktor „Markteinschätzung“: Da gibt es Anleger, die würden die aktuelle Situation bereits als Beginn eines Bärenmarkts einstufen, andere erkennen höchstens hellgraue Wolken am entfernten Horizont und die Optimisten verweisen nur lapidar auf das augenblickliche Kursniveau des DAX – weiter so?!

Folgt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter!

Yin and Yang

Dennoch haben sich unter den unzähligen Konzepten und Philosophien fürs Investieren vor allem zwei Aktiengruppen herauskristallisiert, die Anleger besonders interessieren – Value- und Growth-Titel. Die Frage lautet: Welcher dieser beiden Ansätze wird im gegenwärtigen Umfeld erfolgreicher sein? So leid es uns tut, aber wir wissen es auch nicht. Letztlich müssen Sie für sich selbst entscheiden, ob die riskanteren Wachstumsaktien (Growth-Titel) oder die unterbewerteten Qualitätsaktien (Value-Titel) à la Warren Buffett besser zu Ihren Anlagezielen passen. Was wir Ihnen aber liefern können, sind drei herausragende wikifolios von Praktikern, die sich aktuell überzeugend schlagen.

Erfolgsrezept Qualität

Einen Value-Ansatz fährt Peter Schrey (ZapInvesting) mit seinem wikifolio Quality fundamental Selection. Er investiert hauptsächlich in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Merkmalen, wie Qualität, Value und (!) Momentum. Von der Berücksichtigung dieser drei Faktoren verspricht er sich, die Performance einer reinen Value-Strategie in Bezug auf das Timing schlagen zu können. In sein wikifolio wandern dabei stets die beiden besten Aktien eines Sektors. Aus Gründen einer optimierten Risikodiversifizierung sollen sämtliche Sektoren abgedeckt werden. Schrey fokussiert sich vor allem auf deutsche Werte, in Ausnahmefällen ergänzt er diese aber um europäische oder US-Unternehmen. Das wikifolio soll regelmäßig überprüft werden, wobei beim Unterschreiten bestimmter Schwellenwerte Positionen ausgetauscht werden. Aktuell befinden sich elf Einzelaktien in seinem wikifolio bei einem überdurchschnittlich hohen Cash-Anteil von 48,5 %. Die einzelnen Aktienpositionen sind ähnlich hoch gewichtet, wobei Cliq Digital, Ecotel Communication und die Berentzen-Gruppe mit Portfolio-Anteilen von 5,6 bis 5,8 % formal an der Spitze stehen. Seit der Auflage im März 2016 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +78 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von sehr ordentlichen +8,4 %.

Selbst ist der Mann

Für sein wikifolio Value meets Momentum hat Thomas Spier (TSTrading) ein eigenes quantitatives Modell entwickelt, mit dem er sich auf die besten Value-Aktien konzentriert. Das Modell soll dabei nach definierten Kriterien filtern, u. a. nach Kennzahlen wie KGV, KBV und Dividendenrendite, aber auch nach Momentum-Kriterien wie Relative Stärke, 52-Wochen-Hochs oder Momentum. Daraus entsteht eine „Rangliste“ von Aktien, die gleichzeitig günstig sind und ein hohes Momentum aufweisen. Die besten Kandidaten werden gekauft. Verkauft werden soll ein Wert, der im Ranking abrutscht. Spier strebt grundsätzlich eine langfristige Haltedauer an und legt großen Wert auf die Diversifikation seines wikifolios. Zur Absicherung greift er auch gerne auf ETFs zurück. Im Moment ist er fast vollinvestiert und hält umfangreiche 48 Einzelwerte. Seine fünf größten Positionen sind: BETSSON AB SER.B, SSAB, Implenia, KSB Vz. und Mitsubishi Shoji. Das noch junge wikifolio hat seit Auflegung im Oktober 2020 eine Gesamtrendite von +57 % erwirtschaftet. Damit legte der Wert im Jahresdurchschnitt um außerordentliche +19,3 % zu.

Nur das Wesentliche

Markus Buchner (Sparmeister) hält es mit seiner Handelsidee eher spartanisch. So sucht er für sein wikifolio Solides Wachstum kurz und knapp nach Aktien von soliden Unternehmen mit einer starken Performance – dies sowohl kurs- als auch dividendenseitig. Zudem soll es sich idealerweise um einen Marktführer der jeweiligen Branche handeln. Das war es auch schon. Anhand seiner Positionen kann man aber erkennen, dass er sowohl Value- als auch Growth-Titel hält und somit beide Philosophien kombiniert. Aktuell liegt sein Cash-Anteil bei lediglich 0,8 % und er ist in 47 Einzelwerten investiert. Die beiden mit Abstand größten Positionen sind LVMH (Value) und Amazon (Growth). Es folgen Mastercard (Value), Alphabet (Growth) und Apple (Growth). Im Jahresdurchschnitt legte der Wert um erfreuliche +10,7 % zu. Die Gesamtrendite seit Januar 2012 beläuft sich auf +219 %.

Was kommt?

Gleich zu Beginn der kommenden Berichtswoche trifft sich die Eurogruppe, bestehend aus den Finanzministern der Mitgliedsstaaten der Eurozone, dem EU-Kommissar für Wirtschafts- und Währungsfragen und der Präsidentin der EZB. Die EU-Kommission veröffentlicht zudem ihre Prognose zur konjunkturellen Lage. Am Dienstag werden in Großbritannien die Zahlen zur Arbeitslosenquote und zu den durchschnittlichen Einkommen präsentiert. Auf EU-Ebene werden das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und in den USA die Einzelhandelszahlen veröffentlicht. Am Mittwoch gibt es dann das japanische BIP. Spannend wird es in Großbritannien mit der Rede des Gouverneurs der Bank of England. Am Donnerstag legt Japan die Daten zur Handelsbilanz vor. Zum Wochenschluss präsentiert schließlich Destatis die deutschen Erzeugerpreise.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.