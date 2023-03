In einem Meer von Schulden

Betrachtet man die Kursentwicklung, scheint die Welt der Banken nun also wieder in bester Ordnung zu sein. Allerdings sollte man sich daran erinnern, warum die Notenbanken seinerzeit den Zins in historisch niedrige Regionen heruntermanipuliert hatten, was selbst jenen Banken schadete, denen die Aktion eigentlich auch helfen sollte. Damals war noch die entgegengesetzte Argumentation richtig, wonach nur der Niedrigzins geeignet sei, das Problem der Schuldenlawine in den Griff zu bekommen. Denn auf diese Weise sollte die Dynamik des Schuldenzuwachses über den Zins- und Zinseszinseffekt verlangsamt werden, um den besonders hochverschuldeten Unternehmen und Staaten eine Atempause zu verschaffen. Der Preis war nicht nur die Erosion der Zinsmarge, sondern auch eine aufgestaute Bereinigungskrise bei sogenannten Zombie-Unternehmen, also solchen, die einen normalen Zinssatz aus dem laufenden Geschäftsbetrieb nicht länger leisten konnten. Es waren Experten wie der ehemalige Degussa-Chef Dr. Markus Krall, die vor diesem Hintergrund vor den verheerenden Auswirkungen eines Zinsanstiegs auf die Bilanzen europäischer Banken gewarnt hatten. Das Argument war, dass die mittels Niedrigzins mühsam unter dem Deckel gehaltenen Probleme bei einem Zinsanstieg aufbrechen würden und gigantische Löcher in die Bankbilanzen reißen würden. Um ein solches Szenario zu vermeiden, mussten die Banken über viele Jahre den Preis in Form einer zusammengeschrumpften Zinsmarge bezahlen.