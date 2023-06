Zu dritt an runden Marken    

Zu dritt an runden Markenvon Sven Weisenhaus

Der DAX hat gestern den 4. Tag in Folge nachgegeben. Dabei rutschte er unter die psychologisch wichtige Marke von runden 16.000 Punkten und musste dadurch die befürchteten weiteren Kursverluste hinnehmen (siehe vorgestrige Analyse). Bis auf das Niveau vom 12. April bei rund 15.800 Zählern ging es zurück (siehe roter Pfeil im folgenden Chart). Außerdem ist der deutsche Leitindex damit wieder im Zentrum der Unsicherheitsformation (blaue Linien) angekommen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde dieses Kursgeschehen äußerst frustrierend. Denn es geht weder vor noch zurück. Was will man schon mit Kursgewinnen von maximal 3,79 % seit dem 12. April anfangen, vor allem, wenn diese nach mehr als 2 Monaten binnen nur 4 Handelstagen vollständig ausradiert werden?

Eine solche Marktphase ist nur etwas für kurzfristige Trader, die entweder mit viel Kapital oder einem hohen Hebel das Auf und Ab auf engem Raum ausnutzen können. Man muss also derzeit ein hohes Risiko eingehen, um ordentliche Gewinne erzielen zu können.

Jedenfalls konnten sich die Kurse gestern vom Tagestief recht ordentlich erholen. Und dadurch scheint die 16.000er Marke den DAX weiterhin anzuziehen. Man kann daher bislang wieder lediglich von einem Rücksetzer, nicht jedoch von der aus meiner Sicht längst überfälligen Korrektur sprechen.

Der Nasdaq 100 konsolidiert an der 15.000er Marke

Und das liegt wahrscheinlich am Nasdaq 100, der immer noch eine relative Stärke zeigt. Zwar gab es in dieser Woche auch hier Kursverluste, doch werden diese von bullishen Tageskerzen unterbrochen. Und so ist der Technologieindex bislang lediglich in seinen steilsten Aufwärtstrendkanal zurückgefallen.

Die Übertreibung hat sich damit nur minimal abgebaut. Von einer scharfen Gegenbewegung sind die Kurse daher noch weit entfernt. Auch hier sieht es somit lediglich nach einem kleinen Rücksetzer nach sehr starken Kursgewinnen aus. Und in der jüngeren Vergangenheit folgten daraufhin beim Nasdaq 100 sehr schnell wieder neue Hochs. Womöglich konsolidiert der Index also, ähnlich wie der DAX, an einer psychologisch wichtigen Marke, hier bei runden 15.000 Punkten.

Der Dow Jones kämpft schon seit November um die 34.000er Marke

Und wie es der Zufall (?) so will, beschäftigt sich der auch Dow Jones gerade mit einer runden Marke – bei 34.000 Zählern.

Im Grunde pendelt er schon seit der starken Kurserholung von Ende 2022 um diese Marke, ohne dass ihm ein nachhaltiger Ausbruch über diese psychologische Hürde gelungen ist. Aktuell könnte das daran liegen, dass der Dow Jones nach dem jüngsten 5-gliedrigen Anstieg in die von mir erwartete ABC-Korrektur übergegangen ist (siehe „Darum sind Dow Jones und Nasdaq 100 jetzt fällig für einen Rücksetzer“).

Die hohe Anziehungskraft der runden Marken

In Beiträgen von Stockstreet finden Sie diverse Berichte, dass wichtige Märkte immer mal wieder gleichzeitig markante bzw. runde Marken erreichen – wie durch Zauberhand. Aktuell trifft das – wie beschrieben – auf den DAX, den Nasdaq 100 und den Dow Jones zu. In allen drei Fällen ist es dort jüngst zu Rücksetzern gekommen. Und in allen drei Fällen sieht es bislang nach Konsolidierungen vorangegangener Kursgewinne aus. Von bearishen Signalen ist bei diesen Aktienindizes daher noch nicht viel zu sehen. Und so muss man als Bulle erst vorsichtiger werden, wenn die jungen Abwärtstendenzen Fahrt aufnehmen und dabei vorherige Zwischentiefs unterschritten werden. Die Tiefs könnten sich daher anbieten, um dort einen Stop-Loss zur Gewinnsicherung zu platzieren.

