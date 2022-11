Der dovissche Kurswechsel

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Es überrascht nicht, dass die Finanzmärkte am Mittwoch in Erwartung der Zinsentscheidung der Federal Reserve etwas vorsichtiger agieren.

Die Märkte haben eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch den FOMC stark eingepreist, und es scheint keinen Zweifel an diesem Ergebnis zu geben. Das Interesse gilt der Mitteilung, die damit einhergeht, wobei immer mehr Marktteilnehmer mit einem Hinweis auf eine langsamere Gangart ab Dezember rechnen.

In vielerlei Hinsicht wäre das sehr sinnvoll. Die Wirtschaft läuft zwar immer noch auf Hochtouren, aber es gibt Anzeichen für eine Abschwächung in unterschiedlichem Ausmaß, je nachdem, über welchen Teil der Wirtschaft wir sprechen. Der Immobilienmarkt stand fast das ganze Jahr über unter Druck, während die Einstellungsabsichten nachlassen und die Unternehmen eindeutig mit schwierigen Zeiten rechnen.

Angesichts der üblichen Verzögerung bei der Geldpolitik wäre es verständlich, wenn der FOMC nach vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte beschließt, die Bremse etwas zu lockern. Aber werden sie so kühn sein, ausdrücklich in diese Richtung zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Sie könnten ein solches Ergebnis andeuten, wenn die Daten dies in den kommenden Wochen zulassen. Die Anleger warten derzeit so verzweifelt auf alles, was auch nur im Entferntesten in diese Richtung geht, dass selbst eine Andeutung eine starke Reaktion hervorrufen könnte.

Gerüchte über gelockerte Beschränkungen beflügeln chinesische Aktien erneut

Gerüchte über eine mögliche Lockerung der Covid-Beschränkungen ließen die chinesischen Aktien über Nacht weiter ansteigen. Auch wenn ich keinen Zweifel daran habe, dass die Führung die ständige Unterbrechung durch Beschränkungen und Abriegelungen, die die Wirtschaftstätigkeit und das Vertrauen stark belastet haben, vermeiden will, so wäre doch jede signifikante Änderung eine große Veränderung gegenüber den letzten Jahren.

Und die Tatsache, dass diese Gerüchte nicht bestätigt wurden, deutet darauf hin, dass an ihnen nicht viel dran ist, oder dass jede Aufweichung nur marginal und kaum wirksam sein wird. Abgesehen davon war es ein sehr hartes Jahr für chinesische Aktien, und die Anleger nutzen vielleicht einfach jede Gelegenheit, um die jüngsten Tiefststände zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht lange warten müssen, um zu sehen, ob an dieser Geschichte etwas dran ist.

Öl stabil, nachdem chinesische Gerüchte den Preisanstieg befeuern

Die Ölpreise sind relativ stabil und werden am Mittwoch mit einer gewissen Vorsicht gehandelt, nachdem sie am Vortag noch einmal deutlich gestiegen waren. Die Aussicht auf weniger Restriktionen in China ist sicherlich ein guter Grund für den Anstieg am Dienstag, vorausgesetzt natürlich, es ist tatsächlich etwas dran.

Im Großen und Ganzen bewegt sich der Preis für Brent jedoch weiterhin in der Mitte der anscheinend neu eingerichteten Spanne zwischen 90 und 100 $. Sollten sich diese Gerüchte als begründet erweisen und es zu signifikanten Veränderungen kommen, wird es interessant sein zu sehen, ob Rohöl das obere Ende dieser Spanne testen kann.

Wird die Fed die Goldbullen enttäuschen?

Der Goldhandel war in den letzten Wochen sehr unruhig, und ich bin sicher, dass die heutige Entscheidung der Fed dazu beigetragen hat. Selbst eine auch nur im Entferntesten dovishe Entscheidung des FOMC könnte eine Erleichterungsrallye beim gelben Metall auslösen, die es die Höchststände der letzten Woche und sogar die 1.700 $-Marke testen lassen könnte. Natürlich dürfte Powell nicht in der Stimmung sein, irgendetwas zu verraten, solange noch so viel Ungewissheit herrscht, so dass wir nicht überrascht sein sollten, wenn er sich nicht in die Karten schauen lässt und die Goldbullen enttäuscht. Jeder Hinweis darauf, dass weitere 75 Basispunkte im Dezember wahrscheinlich sind, könnte zu weiterem Druck und vielleicht sogar zu einem Test der 1.600 $-Marke führen. Dieser Bereich hat sich in den letzten Monaten als wichtige Unterstützung erwiesen.

Abwarten und beobachten

Bitcoin scheint sich, wie auch anderswo, in einer abwartenden Haltung zu befinden. Er pendelt weiterhin um 20.000 $ und wartet auf mögliche Nachrichten, die ihn in die eine oder andere Richtung treiben könnten. Ob Powell und seine Kollegen diese heute liefern werden, wird die Zeit zeigen. Aber es braucht nicht immer viel, damit die Händler reagieren. Schon der kleinste Hinweis könnte eine ordentliche Bewegung auslösen.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.