Bei dieser Cybersecurity-Aktie wurden die Mutigen belohnt

Der US-Wert Palo Alto Networks war in den vergangenen sieben Tagen mit 385 Trades und 254 Käufen (66 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Was die Hintergründe dieser verstärkten Aktivität bei den Tradern war, erfährst du hier.

Die Erfolgsgeschichte des zu den weltweit führenden Anbietern für Cybersecurity zählenden Unternehmens ist beeindruckend. Ende 2013 gerade mal zu umgerechnet 13 US-Dollar gehandelt, stieg der Kurs bis zum Februar dieses Jahres auf über 380 Dollar. Im Herbst 2022 wurde nach einem Kursplus von über 1.500 % seit dem Börsengang ein Aktiensplit im Verhältnis 3:1 vorgenommen, um die Aktie optisch günstiger aussehen zu lassen und besser handelbar zu machen. Im Anschluss hat sich der Kurs dann noch einmal verdoppelt.

Aktie fällt stärker als die Gewinnschätzungen

Die Erwartungshaltung der Anleger war zuletzt entsprechend gestiegen. Der Gewinn je Aktie sollte laut Konsens von 5,50 Dollar im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 (endet im Juli) innerhalb von zwei Jahren auf 7,78 Dollar steigen. Das war Börsianern eine Bewertung von mehr als dem 55-fachen Gewinn (12-month-forward) und dem 12-fachen Umsatz wert. Bei solchen Zahlen darf nicht viel schief gehen. Genau das ist vor einer Woche aber passiert, als das Unternehmen für das laufende dritte Quartal einen Umsatz prognostizierte, der unter den Schätzungen der Analysten lag. Die Aktie verlor an nur einem Tag fast 30 % ihres Wertes. Die Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre sind daraufhin allerdings nur leicht nach unten korrigiert worden. Für 2025/26 rechnet der Konsens jetzt mit 7,29 Dollar Gewinn je Aktie. Das wäre gegenüber dem erwarteten Gewinn 2023/24 immer noch ein Plus von rund 33 %.

Sehen, handeln, freuen

Vielleicht hat sich die Aktie deshalb in den vergangenen Tagen wieder deutlich erholen und vom Tief rund 17 % zulegen können. Das freut viele wikifolio Trader, wie zum Beispiel Alexander Mittermeier (TechInvestor), der bei Palo Alto Networks nach dem Kurseinbruch noch mal zugeschlagen und damit den Bestand in seinem wikifolio Cyber Security Stars weiter angehoben hat. Mit einem Depotanteil von über 17 % ist der Titel in dem auf die weltgrößten Internet-Sicherheitsspezialisten fokussierten Portfolio die klare Nummer eins. Der Buchgewinn liegt aktuell bei 167 %.

Das wikifolio selbst kommt bei einem Plus von 158 % auf eine durchschnittliche Steigerung von 11 % pro Jahr. Die jüngsten Ereignisse ordnet er wie folgt ein: „Das Unternehmen will seine Plattform-Strategie aggressiver fortführen und kostenlose Produkte in der Hoffnung auf längerfristige Plattformverträge anbieten. Dies dürfte sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten negativ auswirken, jedoch langfristig positiv für das Geschäft sein. Palo Alto bleibt ein Top-Unternehmen im Bereich Cyber-Sicherheit, ich bleibe bei schwächeren Kursen auf der Kaufseite.“ Gesagt, getan und Stand jetzt genau die richtige Entscheidung getroffen!

„KI verändert die Bedrohungslandschaft dramatisch“

Sogar deutlich erhöht hat Dirk Althaus (techguru) die Stückzahl von Palo Alto Networks in seinem wikifolio Cybersecurity Innovators. Zuvor hatte er im Januar und Februar bei deutlich höheren Kursen noch Teilgewinne mitgenommen. Auch Althaus konzentriert sich dem Namen des Musterdepots entsprechend auf Firmen aus der Cybersecurity-Branche, in der er selbst auch tätig ist. Daher sollte man seine Warnungen ernst nehmen: „KI-getriebene Malware wird deutlich schneller erstellt als durch menschliche Bemühungen, was die Bedrohungslandschaft dramatisch verändert.“ Palo Alto Networks zählt zu den Firmen, auf die Unternehmen bei der Suche nach den passenden Sicherheitsstrategien zurückgreifen. In dem seit Anfang 2017 im Schnitt jährlich um rund 22 % gestiegenen wikifolio ist die Aktie mit 11 % Gewichtung mittlerweile ebenfalls die Top-Holding.

