Bei diesen Tech-Aktien setzen wikifolio-Trader auf den Turnaround

Tech-Aktien haben 2022 stark gelitten. Viele wikifolo Trader verringerten ihr Tech-Exposure in den letzten Monaten dementsprechend deutlich. Zuletzt stieg das Kaufinteresse wieder. Wir werfen eine Blick darauf, welche Tech-Aktien derzeit in den Depots der wikifolio Trader landen.

Die Ausgangslage

Tech-Aktien haben im Jahr 2022 stark gelitten. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Der offensichtlichste: Tech-Unternehmen verdienen nicht mehr so viel Geld wie während der Corona-Hochphase. Viele Investoren hat das enttäuscht. Außerdem belasten gestiegene Zinsen und hohe Inflation Amazon, Facebook, Apple und Co. Die Inflation senkt die Kaufkraft der Kunden. Hohe Zinsen führen dazu, dass wachstumsstarke Unternehmen, die noch wenig bis keine Gewinne erzielen, nun mehr zahlen müssen, um Kredite zu finanzieren. Das senkt Wachstumsaussichten. Politische Unsicherheiten wie der der Ukraine-Krieg oder der Handelsstreit zwischen USA und China belasteten Tech-Aktien zusätzlich.

Aktien wie Nvidia, PayPal und Microsoft verloren dementsprechend im Laufe des letzten Jahres deutlich an Wert. Viele wikifolo Trader verringerten ihr Tech-Exposure. Zuletzt macht sich jedoch wieder vermehrtes Kaufinteresse bemerkbar:

Community-Voting: Tech-Aktien aus Deutschland, USA oder China?

In einem aktuellen Voting haben wir die Community befragt, welche Region bei Tech-Aktien ihrer Meinung nach aktuell die Nase vorn hat:

56 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass US-Tech zu bevorzugen ist. So sieht das auch wikifolio Trader Dirk Althaus (techguru): „Der US-Markt bietet Investoren ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten, die sicherer und liquider sind als etwa der chinesische Markt. US-Unternehmen bieten in der Regel mehr Transparenz als chinesische Unternehmen, was Investoren ein größeres Maß an Vertrauen bietet.“

Immerhin 26 Prozent der Voting-Teilnehmer halten chinesische Tech-Aktien aktuell für attraktiver. Diesem Lager gehört auch Philip Bußmann (LONGLIFE) an. Er argumentiert: „Der chinesische Markt bietet für Technologieunternehmen deutlich mehr Wachstumspotenzial, da es in China Skalierungsvorteile gibt, die sich aufgrund der enormen Bevölkerung von 1,4 Mrd. Menschen erklären. Zudem gibt es in China ein gestiegenes Bildungsniveau, günstigere Mitarbeiterlöhne und deutlich günstigere Energiekosten.“ Bußmanns Fazit ist eindeutig: „Das schafft enorme Wettbewerbsvorteile für viele Schlüsseltechnologien, die China zudem politisch unterstützten möchte.“

An „Deutsche Qualität“ glauben nur 18 Prozent der Voting-Teilnehmer. Ein Blick auf das Sentiment zeichnet jedoch ein anderes Bild:

Sentiment-Analyse: Die Top 10 Tech-Buys

Folgende Tabelle zeigt die Rangliste jener Aktien aus den Branchen US-, China, und German-Tech, die in den letzten 30 Tagen auf wikifolio.com den größten Kaufüberhang hatten:

