cyan AG: Starke Wachstumsbeschleunigung verzeichnet – und noch erforderlich

Cyan hat im ersten Halbjahr den Umsatz um 16 Prozent auf 4,1 Mio. Euro gesteigert und den Verlust deutlich reduziert. Auf der EBITDA-Ebene wurde dieser auf -4,0 Mio. Euro fast halbiert, das Nettoergebnis fiel (dank einem positiven Steuereffekt) mit -2,7 Mio. Euro sogar um zwei Drittel besser als im Vorjahr aus. Ebenso erfreulich ist die deutliche Wachstumsbeschleunigung zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal, die auf eine hohe Dynamik auch im weiteren Jahresverlauf hoffen lässt.

Diese wird auch erforderlich sein, um das angestrebte Wachstum um 30 bis 50 Prozent auf 11 bis 13 Mio. Euro zu erreichen. Das Unternehmen zeigt sich diesbezüglich zuversichtlich und verweist auf das planmäßige Hochlaufen der wiederkehrenden Umsätze aus bestehenden Kundenbeziehungen, die neu startenden Kundenprojekte und die vielversprechenden Vertriebsopportunitäten, die teilweise bereits fertig ausverhandelt sind und nur noch der finalen Zustimmung des Kunden bzw., in einem Fall, der Mobilfunkregulierers bedürfen.

Andererseits sind in dem aktuellen Umfeld, welches von einer deutlich abnehmenden wirtschaftlichen Dynamik und von einer hohen Unsicherheit gekennzeichnet ist, Verzögerungen und Verschiebungen von Projekten nicht unwahrscheinlich. Wir haben deswegen unsere Schätzungen vorsichtiger modelliert und die unterstellten Erlöse auf 10,6 Mio. Euro reduziert, woraus sich auch eine erhöhte Verlustschätzung ergeben hat. Da wir aber von den grundsätzlichen Perspektiven von cyan weiterhin überzeugt sind, haben wir diese Änderungen im späteren Verlauf des detaillierten Prognosezeitraums weitgehend kompensiert.

Zusammen mit der Anpassung der Modellrahmendaten, mit der wir das veränderte Zinsumfeld berücksichtigt haben, und der erhöhten Aktienzahl haben sich die geänderten Schätzungen aber dennoch in einem deutlich reduzierten Kursziel von nun 5,10 Euro niedergeschlagen (bisher: 6,20 Euro). Dieses liegt gleichwohl weit über dem aktuellen Börsenkurs und signalisiert eine deutliche Unterbewertung der cyan-Aktie, weswegen wir das Urteil „Speculative Buy“ bestätigen.

Quelle: SMC-RESEARCH



