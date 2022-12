comgest: Chantana Ward von investment week zur,„fondsmanagerin des jahres“ gekürt

Die britische Fachzeitschrift Investment Week hat zum nunmehr sechsten Mal die „Women in Investment“-Awards verliehen. In der Kategorie „Fondsmanagerin des Jahres“ (kleine bis mittlere Unternehmen) ging Chantana Ward, langjährige Portfoliomanagerin für japanische Aktien bei Comgest, als Gewinnerin hervor.



In London erfolgte kürzlich die Verleihung der „Women in Investment“-Awards des renommierten britischen Fachmediums Investment Week. Ziel ist es, Vielfalt und Integrität in der Investmentbranche voranzutreiben. Die Nominierten wurden dazu aufgerufen, einen Fragebogen auszufüllen, in dem sie Details zu ihrem Werdegang, ihren Leistungen und ihrem Einfluss auf die Gesellschaft darlegen. Der Jury, die sich neben Redaktionsmitgliedern von Investment Week aus hochkarätigen Vertretern der Investmentbranche zusammensetzte, oblag schlussendlich die Entscheidung. In der Kategorie „Fondsmanagerin des Jahres“ (kleine bis mittlere Unternehmen) ging Chantana Ward von Comgest als Gewinnerin hervor.







„Ich freue mich sehr über diese Anerkennung! Initiativen wie die ‚Women in Investment‘-Awards sind enorm wichtig, um Diversität in einer immer noch sehr homogenen Branche zu fördern. Es gibt viele Frauen, die erfolgreich im Investmentbereich tätig sind. Indem sie und ihre Aktivitäten sichtbarer werden, motivieren wir auch mehr Nachwuchskräfte, diesen Karrierepfad einzuschlagen“, so Chantana Ward. Arnaud Cosserat, CEO von Comgest, sagt: „Diversität liegt seit der Unternehmensgründung im Jahr 1985 in den Wurzeln von Comgest. Zu Jahresbeginn waren 50 Analysten und Portfoliomanager aus 15 Ländern für unsere Fondsboutique tätig. Rund 30 Prozent davon sind Frauen, deutlich mehr als der Branchendurchschnitt von 12 Prozent. Wir gratulieren Chantana herzlich zu diesem Erfolg und sind stolz, sie zu unseren langjährigen Team-Mitgliedern zu zählen.“