clearvise AG: Sehr hohe Gewinndynamik

Das clearvise-Management kalkuliert seine Jahreseinnahmen und -erträge konservativ ausschließlich mit den bereits gesicherten Tarifen aus der Einspeisevergütung und PPAs. Mehreinnahmen aus der Direktvermarktung, die aus den aktuell hohen Marktpreisen resultieren, führen daher nach ihrer Realisierung zu Prognoseanhebungen. Infolgedessen wurden die Ziele für das Gesamtjahr zuletzt deutlich angehoben. War mit dem Geschäftsbericht zunächst ein Umsatz für das aktuelle Geschäftsjahr von 40 bis 45 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden, wurde die Spanne Anfang August auf 47 bis 51 Mio. Euro und Ende August auf 50 bis 54 Mio. Euro angehoben. Bei kurzfristig weitgehend fixer Kostenbasis hat das einen ähnlich starken Effekt auf das EBITDA, das zunächst auf 28 bis 32 Mio. Euro taxiert wurde, dann auf 35 bis 38 Mio. Euro und schließlich auf 37 bis 41 Mio. Euro.

Inwieweit im nächsten Jahr ähnliche positive Effekte zu beobachten sein werden, ist aktuell noch unsicher, zum einen wegen der stark gestiegenen Marktvolatilität, zum anderen wegen absehbarer Markteingriffe zur Preisdämpfung, die sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene vorbereitet werden.

Dessen ungeachtet sehen wir clearvise mit einer durchdachten Wachstumsstrategie auf einem nachhaltigen Expansionspfad. Wir haben unsere Schätzungen für dieses Jahr deutlich und für das nächste Jahr leicht angehoben und sehen den fairen Wert nun bei 3,90 Euro je Aktie (bislang: 3,80 Euro). Die Aktie bietet damit weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial, daher lautet unser Urteil nach wie vor „Buy“.

