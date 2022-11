Der chinesische Goldschmuckmarkt

Bei der Goldnachfrage im Schmuckbereich liegt immer ein besonderes Augenmerk auf dem großen Verbraucher China

Aktuell hat das nationale Statistikamt Chinas die Schmuckeinzelhandelsumsätze veröffentlicht. Vorneweg, es ist ein Plus von 2,7 Prozent im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen. In den ersten drei Quartalen schlug ein Rückgang von insgesamt 11 Prozent zu Buche. Im dritten Quartal gab es ein Plus von fünf Prozent, wovon der Einzelhandel profitiert. Zugegriffen haben die Käufer vermehrt bei 24-Karat-Produkten. Ein Bereich, der alle anderen Segmente überholte, war der Bereich antik gearbeitetes Gold. Besonders beliebt waren schlichte antik aussehende Armreifen. Die Vorlieben der chinesischen Goldschmuckkäufer hat sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie verändert. Im Jahr 2020 kauften im Zuge des steigenden Goldpreises die Konsumenten günstigere Stücke. Die Vorlieben der Verbraucher änderten sich dann Ende 2020, als der Goldpreis einbrach und sie kauften schwerere Stücke. Dieser Trend hat sich Anfang 2021 beschleunigt.





Die jüngere Generation hat im Zuge von Live-Streaming-Verkäufen und sozialen Medien das Bewusstsein für die Attraktivität des Goldes entwickelt. Die Jüngeren haben Gold zunehmend als sicheren Hafen mit Anlagequalitäten entdeckt. Der Verkauf größerer Schmuckstücke nach Gewicht ließ die Verbraucher sensibler auf Preise und Lohnkosten reagieren. Weniger Design und Luxus, sondern Gold als längerfristige Anlage war wichtig. Die physische Investitionsnachfrage war im Vergleich zum Goldschmuck sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich übrigens größer. Auch für die Zukunft erwarten die Kenner des chinesischen Schmuckmarktes, dass der Fokus auf Gold als Anlagevehikel bleiben wird. Eine andere Möglichkeit wäre es sich Werte von Goldunternehmen ins Depot zu holen. Caledonia Mining produziert erfolgreich mit Beteiligung einheimischer Investoren in Simbabwe. Die Blanket-Goldmine konnte in den ersten neun Monaten 2022 fast 60.000 Unzen Gold hervorbringen. Ein Teil des Stroms kommt dabei aus der neuen Solaranlage. Gold Terra Resource ist in den Nordwest-Territorien aktiv. Das hochgradige Yellowknife City Projekt beinhaltete früher die Goldminen Con und Giant.





