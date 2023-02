Der blaue Haken

Die Deutsche Post hatte an der Börse in Pandemie-Zeiten einen Lauf. Dann folgten 2022 ein heftiger Kursverfall und eine zögerliche Erholung. Spät eingestiegene Anleger, die zudem tapfer in der Aktie investiert geblieben sind, sitzen womöglich weiter auf herben Verlusten. Recht uninteressant stellt sich das Unternehmen auch für manchen Langfristanleger dar: Der Post-Kurs erreichte gerade wieder das Niveau, welches erstmals schon zum Jahresbeginn 2018 notiert wurde. Umso spannender sind die Äußerungen von Post-CEO Frank Appel. Seit 15 Jahren steht der Mann an der Spitze von Post und DHL, im Mai wird er sich voraussichtlich aus dieser Position verabschieden. Je näher der Termin rückt, desto ungefilterter scheint der Topmanager zu sprechen. So sagte er jüngst FOCUS-Redakteuren:



- zur Gefahr einer schleichenden Deindustrialisierung Deutschlands:

„Ich denke, diese Gefahr ist noch nicht gebannt.”



- zur Energiepolitik der Regierung:

„Die hohen Energiekosten sind ein echter Wettbewerbsnachteil für Deutschland.”



- zu Lehrermangel und maroden Schulen:

„Bildung ist das einzig wahre Asset, das wir haben. Schauen Sie sich meinen eigenen Lebenslauf an: Ich bin ein Mittelstandskind, das eine tolle Ausbildung bekommen hat. Nur deshalb kann ich heute diesen Job machen.”



Man kann nur hoffen, dass Appels Appell in Berlin auch gehört wurde. Mehr als Schulterzucken dürfte er in Regierungskreisen und Parteizentralen aber nicht auslösen, sind dortige Karrieren doch der schlagende Gegenbeweis: Für eine Spitzenposition in der deutschen Politik mag manches eine Rolle spielen, aber Bildung gehört definitiv nicht dazu.