Die besten Ideen der besten Stockpicker in einem Fonds

Obertshausen, 3. November 2022 – Der beste Zeitpunkt, in einen Bullenmarktfonds einzusteigen, ist ein Bärenmarkt. Das Gleiche gilt entsprechend auch für das Auflegen eines Fonds, der auf klare Überzeugungen und bestes Stockpicking ausgerichtet ist. „Und genau das tun wir“, sagt Benjamin Bente, Fondsinitiator und Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. „Mit dem neuen Vates Aktien Offensiv werden die besten Ideen der besten Stockpicker genutzt. Und so haben wir nun neben unserem defensiven Vates Parade Fonds ein offensives Fondsprodukt im Angebot, das etablierte Aktienindizes langfristig deutlich schlagen soll.“

Viele Investoren wünschen sich Alpha, also eine Überrendite gegenüber der Benchmark – doch meist vergeblich, denn viele Asset-Manager kleben an ihren Benchmarks und sind durch Risikovorgaben gebunden. Der neue Vates Aktien Offensiv gibt dem Management dagegen größtmögliche Freiheit und nutzt dabei die kollektive Intelligenz der besten Stockpicker weltweit. Bei der Aktienauswahl zählt allein die Überzeugung. „Nur eine Konzentration auf die besten Ideen verspricht die besten Resultate“, sagt Bente.

Dass Portfoliomanager mit wenigen Einschränkungen und Vorgaben bessere Ergebnisse liefern, belegt eine Studie der Harvard Business School und der London School of Economics: Portfolios bringen mehr Rendite, wenn sie stärker konzentriert sind – und zwar auf jene Aktien, von denen Fondsmanager am meisten überzeugt sind. „Ihr Alpha, ihre Outperformance gegenüber dem Markt, die oft fünf Prozent und mehr pro Jahr beträgt, kann das breite Publikum jedoch oft nicht kaufen, da die Investmentvehikel nur einem kleinen Kreis etwa institutioneller Anleger zugänglich sind“, sagt Maik Komoss, Produktmanager des Vates Aktien Offensiv, der genau hier ansetzt.

In einem ersten Schritt werden geeignete Stockpicker ausgewählt. „Sie müssen gedanklich und finanziell unabhängig sein, einen langfristigen Anlagehorizont und ein überdurchschnittliches Alpha vorweisen“, so Komoss. „Sie müssen zudem frei von unnötigen Vorgaben und Benchmarks sein, da sonst fast kein Alpha möglich ist.“ Bei der anschließenden Feinselektion, die unter anderem die Nachvollziehbarkeit vergangener Investmententscheidungen prüft, werden rund 40 Kern-Stockpicker und weitere Spezialisten herausgefiltert.

Die Basis der Aktienauswahl bilden jene Titel, in die mehrere der Top-Stockpicker anlegen. „Damit wird dem Prinzip der kollektiven Intelligenz gefolgt“, sagt Komoss. „Aus diesem Pool grundsätzlich attraktiver Schnittmengenaktien werden über empirische Modelle jene Titel ausgewählt, die auch für die kommenden Monate und Quartale als besonders attraktiv erachtet werden.“

Die Aktienselektion geht von etwa 1.000 Aktien von rund 60 Top-Managern aus und filtert aus diesen jene Titel heraus, die am stärksten überzeugen. „Das ist ein klarer High-Conviction-Ansatz“, so Komoss. „Statt allzu viele Gedanken auf eine komplexe Portfoliokonstruktion und hohe Diversifikation zu verwenden, wird sich ganz auf die Selektion der besten Ideen konzentriert, die in ein fokussiertes Portfolio bestehend aus circa 25 bis 40 Aktien münden, wobei vor allem die Top-Positionen hoch gewichtet werden.“

In diesem Sinne ist der Vates Aktien Offensiv ein Fonds, der vor allem in Bullenmärkten für herausragende Ergebnisse sorgen kann. „Ziel ist eine Outperformance von durchschnittlich drei bis fünf Prozent pro Jahr über einen Aktienmarktzyklus hinweg gegenüber etablierten Aktienindizes wie zum Beispiel dem MSCI World“, sagt Bente. „Dabei sind sehr deutliche Abweichungen in einzelnen Jahren wahrscheinlich und müssen von den Investoren in Kauf genommen werden können.“ Ein langer Anlagehorizont ist deshalb wichtig. „Im Prinzip lässt sich mit dem Bullenmarkt-Portfolio des Vates Aktien Offensiv und dem stark auf Kapitalerhalt in Bärenmärkten ausgerichteten Vates Parade Fonds fast jede gewünschte strategische Asset-Allokation für Kunden schaffen“, sagt Bente.

Das Seed-Investment zum Start des Fonds wird dabei direkt von der Vates Invest GmbH, die den Vates Aktien Offensiv ab sofort öffentlich vertreibt, und ihren Anteilseignern gestellt. „Hier schaffen wir gerade bei einem so offensiven Portfolio eine Basis, die zeigt, wie sehr wir von dem Ansatz überzeugt sind“, sagt Bente. „Das bedeutet auch eine absolute Interessenparallelität mit den Kunden, da wir unser eigenes Geld investieren.“

Über die Vates Invest GmbH

Die Vates Invest GmbH, gegründet 2011, ist eine inhabergeführte Asset-Management-Boutique. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates. Das Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Seit 2014 verkörpert der Vates Parade Fonds die Portfoliomanagementstrategie von Vates Invest. Kernziel ist es, langfristig positive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen.

