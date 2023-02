Die besten Aktien zum Valentinstag

13. Februar 2023 - Es gibt nur wenige Anlässe, die nicht mit einer guten Schachtel Schweizer Schokolade verbessert werden können, aber für diejenigen, die die etwas mehr Geld ausgeben möchten, so richtig verliebt sind und mit ihrem Geschenk am Valentinstag einen länger anhaltenden Eindruck hinterlassen wollen, gibt es eine weitere Option aus der Schweiz. Rolex und TAG Heuer sind zwei der bekanntesten Uhrenmarken, die von der in Großbritannien notiertenverkauft werden. Diese Uhren halten ein Leben lang und haben eine gute Chance, ihren Wert zu behalten. Das Problem ist die Zeit - die Zeit, die möglicherweise zu warten ist, um das Geschenk zu erhalten, da die wachsende Nachfrage zu einem starken Anstieg des Anteils der auf der Warteliste stehenden Produkte geführt hat. Erfreulicherweise haben sich die Aktien des Unternehmens in den letzten drei Jahren um mehr als 250 % besser entwickelt als der FTSE All-Share. Wird sich diese Entwicklung fortsetzen, da die chinesischen Touristen wieder zu reisen beginnen und die Expansion in den USA im Gange ist? Wir glauben ja, aber das wird nur die Zeit zeigen.

Option 2: Dunelm (DNLM)

Während die Krise der Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten die Ausgaben für alle wichtigen Veranstaltungen beeinträchtigt hat, ist die Beziehung der britischen Nation zum Einzelhandel im Allgemeinen eine Liebe, die keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigt. Dieser Sektor ist schwer zu durchschauen, und da das Ausgabeverhalten schwankt, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Dennoch war der am schnellsten wachsende Non-Food-Einzelhändler in der Weihnachtszeit Dunelm, und er bleibt auch 2023 ein attraktives Investitionsobjekt. Und wo kann man besser warme, kuschelige und flauschige Haushaltswaren für den Partner kaufen? Die Umsätze stiegen im zweiten Quartal um 18 % und auf Dreijahresbasis um 48 %, und das Online-Geschäft hat deutlich an Fahrt gewonnen. Während andere Unternehmen an den Märkten kämpfen, nimmt Dunelm einen immer größeren Marktanteil ein. Dunelm hat so gut wie keine Schulden, hohe Renditen, eine gute Dividende und die Möglichkeit für weitere Sonderdividenden.

Option 3: Jet2 (JET2)

Die dunklen Winternächte sind zwar vorbei, aber jeder, der Reiseaktien beobachtet, wird bestätigen, dass es noch nicht zu spät ist, den Winterblues zu vertreiben und den Partner mit einem Kurzurlaub in der Sonne zu überraschen. Dieser Gedanke ist natürlich nicht ungewöhnlich - die Aktien der weltweiten Fluggesellschaften haben in den letzten Monaten einen ausgezeichneten Lauf erlebt, der durch die Lockerung der Covid-Beschränkungen in China erheblich begünstigt wurde. Jet2 ist eine attraktive Option, um von diesem Trend zu profitieren. Das Unternehmen ist ein vertikal integrierter Reiseveranstalter mit einem ausgezeichneten Kundenservice und hat bereits einen Anstieg der Buchungen für den Winter 22/23 gemeldet, wobei einige Analysten ihre Gewinnprognosen für 2023 um 20 % erhöht haben. Längerfristig dürften auch eine konservative Bilanz und mehrjährige Flugzeugbestellungen zu einem künftigen Gewinnwachstum beitragen.

Option 3: Greggs (GRG)

Im Jahr 2018 bot Greggs in fünf seiner Filialen ein Candle-Light-Dinner für 15 Pfund pro Paar an. Das waren tolle Zeiten! Leider gibt es das in diesem Jahr nicht mehr, aber der "Vegan Sausage, Bean and CheeZe Melt" steht nach drei Monaten Pause wieder auf der Speisekarte, und das ist nicht der einzige Grund, dem Unternehmen positiv gegenüberzustehen. Greggs hat nicht nur sein Liefergeschäft ausgebaut, sondern auch den Aktienkurs. Die Aktie hat sich in den letzten zehn Jahren um etwa 500 % besser entwickelt als der FTSE All-Share. Ohne Schulden, mit Bargeld auf der Bank und einer wachsenden Zahl von Filialen hat Greggs nicht nur sehr zufriedene Kunden, sondern auch zufriedene Anleger.

