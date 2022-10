artec technologies AG: Starke 6M-Zahlen und attraktive Neuaufträge von Lieferengpässen überschattet

Im ersten Halbjahr hat artec ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Mit knapp 1,6 Mio. Euro wurde nicht nur der Vorjahreswert um 37 Prozent übertroffen, sondern auch der höchste Halbjahresumsatz seit 2016 erzielt. Eine deutliche Verbesserung zeigte auch das Ergebnis. Bei einem um 262 Prozent auf 0,23 Mio. Euro erhöhten EBITDA blieben zwar das EBIT und das Nettoergebnis noch im Minus, doch konnte das Defizit deutlich reduziert werden: beim EBIT um 60 Prozent auf -0,10 Mio. Euro und beim Halbjahresergebnis um 70 Prozent auf -0,08 Mio. Euro.

In diesen verbesserten Zahlen kommt die starke Nachfrage nach den artec-Lösungen zum Ausdruck, die aber letztes Jahr vor allem wegen der massiven Lieferverzögerungen für zentrale Hardware-Komponenten, aber auch wegen der Corona-bedingten Reiserestriktionen, noch nicht in Umsätze und Erträge umgemünzt werden konnte. Einiges davon wurde nun im ersten Halbjahr aufgeholt, gleichzeitig berichtet das Unternehmen aber von unverändert anhaltenden Lieferproblemen bei Spezialkomponenten (während es bei Standard-Hardware inzwischen eine deutliche Entspannung gibt).

Diese Lieferprobleme bremsen artec in dem wachstums- und potenzialstarken BOS-Geschäft aus, weswegen wir für die zweite Jahreshälfte nur mit Erlösen auf Vorjahresniveau rechnen. Daraus ergibt sich für das Gesamtjahr eine Umsatzerwartung von 3,0 Mio. Euro, etwa 0,2 Mio. Euro weniger als bisher, aber 17 Prozent mehr als 2021. Demgegenüber haben wir die Gewinnschätzungen weitgehend unverändert gelassen, weil sich die Aufwandsposten im ersten Halbjahr in Summe spürbar besser entwickelt haben als angenommen.

Unverändert geblieben sind unsere Annahmen bezüglich der weiteren Entwicklung. Wir legen der Wertermittlung weiterhin ein Szenario zugrunde, in dem es artec gelingt, endlich auf einen stetigen Wachstumskurs einzuschwenken und die Profitabilität schrittweise deutlich zu verbessern. Den ersten großen Schritt in diese Richtung sollte das Jahr 2023 bringen, in dem neue Impulse aus dem BOS-Geschäft zu erwarten sind. Auch wird der jüngst verkündete Auftrag einer Hotelkette seinen vollen Umsatzbeitrag nächstes Jahr entfalten.

Dass sich der von uns ermittelte faire Wert dennoch auf 3,60 Euro (zuvor: 4,00 Euro) reduziert hat, ist vor allem auf die Anpassung des Diskontierungszinssatzes an das veränderte Zinsumfeld zurückzuführen. Dennoch sehen wir auch auf dieser Grundlage für die artec-Aktie ein hohes Aufwärtspotential, wenn es endlich gelingt, den Wachstumsprozess zu verstetigen. Da die bisherige Entwicklung aber von einem volatilen Auf und Ab der Erlöse geprägt gewesen ist, sehen wir dieses Szenario mit einem erhöhten Schätzrisiko behaftet, weswegen wir unser Urteil unverändert auf „Speculative Buy“ belassen.

Quelle: SMC-Research





