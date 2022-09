Am Mittwoch war Jens Teutrine, Sozial- und Arbeitsmarktpolitiker innerhalb der FDP-Fraktion, zu Gast bei Servus TV. In einer kontroversen Diskussion wurde sich mit der Frage beschäftigt „Das Bürgergeld kommt - Lohnt sich Arbeit noch?“. Für Teutrine gilt weiterhin der Grundsatz: „Der, der arbeitet, muss spürbar mehr haben als der, der nicht arbeitet.“ Daher sei er auch gegen eine Erhöhung der Regelsätze über den Inflationsausgleich hinaus, für den Abbau der kalten Progression und eine deutliche Erhöhung des Steurgrundfreibetrags.



„Ich würde mir wünschen, dass einige Politiker, die auf den Cent genau den Regelsatz berechnen, auch auf den Cent genau die Steuerbelastung in unserem Land berechnen. Wir als FDP machen uns dafür stark, dass es auch einen entsprechenden Inflationsausgleich und Entlastungen bei der arbeitenden Bevölkerung gibt.“ Ziel des Sozialstaates muss sein, Menschen gezielt bei der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. „Deswegen halten wir auch weiterhin an Sanktionen fest, wenn im Rahmen der eigenen Möglichkeiten nicht mitgewirkt wird oder Termine nicht wahrgenommen werden“, erklärt Teutrine. „Gleichzeitig setzen wir aber auch auf bessere Qualifizierungschancen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür wird es nicht geben.“