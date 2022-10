Ein anderer Tag, ein anderer Premierminister

Ein absoluter Scherbenhaufen

Ein weiterer britischer Premierminister ist zurückgetreten, und ich weiß nicht mehr, wie viele Kanzler wir noch haben werden, wenn Jeremy Hunt nächste Woche ebenfalls ersetzt wird.

Die Position von Liz Truss hing am seidenen Faden, und das schon seit dem Mini-Budget, aber das hat sich in einem bemerkenswerten Tempo aufgelöst. Und nun wartet das Vereinigte Königreich wieder einmal darauf, wer der nächste Premierminister sein wird und wie der Prozess ablaufen wird.

Truss war zweifellos ein komplettes Desaster, und ich bin mir nicht sicher, wer genau das Land zu diesem Zeitpunkt beruhigen wird. Natürlich wird es Rufe nach Neuwahlen geben, aber das wird dem Land inmitten einer Krise keine Sicherheit oder Führung geben. Es hat den Anschein, dass nur schlechte Optionen auf dem Tisch liegen, so dass wir wahrscheinlich nicht mit einem positiven Ergebnis rechnen sollten.

Ach ja, und Boris ist anscheinend auch im Rennen.

Tesla auf dem richtigen Weg?

Trotz der Bemühungen von Elon Musk, die Leistung und die Aussichten von Tesla in den höchsten Tönen zu loben, notieren die Aktien 4 % niedriger und fast 50 % unter ihrem Höchststand von vor fast 12 Monaten. Zweifelsohne hat das Unternehmen die Stürme der letzten Jahre relativ gut überstanden, aber die globalen Wirtschaftsaussichten haben sich in dieser Zeit erheblich verschlechtert, wie Musk einräumte, und der Umsatzrückgang kann als Besorgnis erregend angesehen werden. Dennoch bleibt er sehr optimistisch - um es milde auszudrücken - und sieht einen Weg, wie das Unternehmen wertvoller werden kann als Apple und Saudi Aramco zusammen. An Ehrgeiz hat es ihm nie gemangelt.

China erwägt Lockerung der Covid-Quarantäne, während LPRs unverändert bleiben

Die asiatischen Märkte scheinen in der Mitte der Sitzung durch Berichte Auftrieb erhalten zu haben, wonach die chinesische Führung über eine Lockerung der Covid-Quarantäne für einreisende Reisende diskutiert. Auch wenn dies nur eine kleine Änderung ist und immer noch weit hinter dem Rest der Welt zurückbleibt, wo Null-Beschränkungen inzwischen die Norm sind, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube allerdings nicht, dass man jetzt schon einen großen wirtschaftlichen Aufschwung feiern sollte.

Unterdessen blieben die ein- und fünfjährigen LPR über Nacht unverändert bei 3,65 % bzw. 4,3 %. Diese Entscheidung war allgemein erwartet worden, nachdem die PBOC den Leitzins Anfang der Woche unverändert bei 2,75 % belassen hatte. Die Wirtschaft braucht im kommenden Jahr aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Gegenwinds, des angeschlagenen Immobilienmarkts und der Covid-Beschränkungen immer noch eine Ankurbelung, aber einige haben Zinssenkungen mit dem Ziehen an einer Schnur verglichen, da die Nachfrage einfach nicht da ist. Die Unterstützung wird von anderer Seite kommen müssen.

Yen unter starkem Druck

Der Yen durchbrach über Nacht zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren die Marke von 150 gegenüber dem Dollar, da die BoJ gezwungen war, außerplanmäßige JGB-Käufe durchzuführen, um ihr Ziel der Renditekurvensteuerung zu verteidigen. Die Interventionsschleife ist noch immer in vollem Gange, aber der Druck auf den oberen Schwellenwert nimmt zu, und irgendwann wird etwas nachgeben müssen. Die Aussicht auf umfangreiche Devisenmarktinterventionen, die bisher noch nicht erfolgt sind, lässt die Nerven von rund 150 Personen blank liegen. Da die Warnungen nun auf taube Ohren stoßen, ist es an der Zeit zu handeln, da der Druck auf den Märkten nicht nachlässt. Wenn überhaupt, dann verschärft er sich noch.

CBRT gießt noch mehr Öl ins Feuer

Der einzige Unterschied im Fall der CBRT ist, dass sie entweder nicht weiß, dass das Haus brennt, oder dass es ihr egal ist. Anstatt die Flammen einzudämmen, gießt sie Öl ins Feuer, was in diesem Klima ein eher unkonventioneller und teurer Ansatz ist. Sie übertraf heute sogar die Erwartungen, indem sie die Zinsen um 1,5 % senkte und eine weitere Senkung noch vor Ende dieses Zyklus ankündigte. Bei einer Inflationsrate von offiziell über 83 % und weiteren Kürzungen muss man sich fragen, was genau sie dazu bewogen hat, überhaupt aufzuhören. ​

Öl pendelt sich in einer Spanne ein

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen, nachdem Präsident Joe Biden die Freigabe der letzten 15 Millionen Barrel aus dem SPR als Teil der zuvor vereinbarten 180 Millionen Barrel bestätigt und gewarnt hatte, dass weitere folgen könnten. Dies war jedoch bereits in den Märkten eingepreist, und der Preis ist in den letzten anderthalb Wochen stark gefallen. Brent scheint sich nun in einer neuen Spanne zwischen 90 und 100 $ einzupendeln, ein Niveau, mit dem die meisten relativ zufrieden sein dürften.

Ein guter Tag für Gold

Der Goldpreis legt ordentlich zu, nachdem er zuvor die Tiefststände vom September um die 1.620 $-Marke getestet hatte. Das gelbe Metall wird durch einen schwächeren Dollar und niedrigere Renditen beflügelt, aber die Frage bleibt, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Angesichts der anhaltenden Inflations- und Zinssorgen gibt es sicher viele Zweifler, und das könnte dazu führen, dass die Zuwächse hart umkämpft sind. Sollte er unter die Marke von $1.620 fallen, könnten wir schnell $1.600 unter Druck geraten sehen.

Bitcoin steigt weiter an

Zum Bitcoin gibt es nicht viel hinzuzufügen. Er schwankt weiterhin um die 20.000 $ und liegt derzeit knapp darunter. Der Bitcoin verzeichnet neben anderen Risikopapieren leichte Tagesgewinne, scheint aber derzeit nicht in eine der beiden Richtungen zu explodieren.

