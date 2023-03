agesausblick für 02.03.: DAX - Zinsen drücken auf die Stimmung. Halbleiter- und Wasserstoffaktien fester!

Überraschend gute Wirtschaftsdaten aus China gaben den europäischen Aktienmärkten zum Handelsauftakt Schwung nach oben. Das Ende der Corona-Maßnahmen zeigen Wirkung. So stieg der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Februar im Vergleich zum Vormonat deutlich stärker als von vielen Experten erwartet und kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Im Dienstleistungssektor besserte sich die Stimmung ebenfalls spürbar. Im weiteren Verlauf büßten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 die Tagesgewinne jedoch ein und tauchten in die Verlustzone. In Deutschland verharrt die Inflation mit 8,7 Prozent im Februar weiterhin auf hohem Niveau. Frankreich meldete gestern eine Inflationsrate auf Rekordhoch. Der Druck auf die EZB weiter kräftig an der Zinsschraube zu drehen, ist somit hoch und belastet entsprechend die Aktienmärkte.

Die Inflationsrate aus Deutschland hat auch Spuren am Rentenmarkt hinterlassen. So legte die Rendite 10jähriger Staatspapiere weiter zu. Morgen werden die Inflationszahlen aus der Eurozone veröffentlicht. Nach den Daten aus Deutschland und Frankreich wird befürchtet, dass die Inflationszahlen im gesamten Euroraum im Februar überraschend hoch ausfallen könnten. Die Rendite 10jähriger US-Papiere hat derweil die Marke von 4 Prozent erreicht. Die Akteure an den Rohstoffmärkten zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt. Der Goldpreis kratzte an der Marke von 1.840 US-Dollar pro Feinunze und der Preis für Silber erreichte 21 US-Dollar. Der Ölpreis pendelte hingegen in der Bandbreite von gestern. Die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil drückt dabei mächtig an die Widerstandszone 84/84,20 US-Dollar.

Aixtron bestätigte den gestrigen Kurssprung und setzte den Aufwärtstrend heute fort. Das gleiche gilt für die Aktie von Sixt. Beiersdorf erwirtschaftete 2022 ein zweistelliges Umsatzplus und übertraf die eigenen Erwartungen. Dennoch soll die Dividende unverändert bei 0,70 Euro pro Aktie bleiben. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Beiersdorf ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktie gab dennoch deutlich nach. Die Aktie von Infineon profitierte von guten Vorgaben aus dem US-Halbleitersektor. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt zunächst dennoch intakt. LVMH startet ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Die Aktien sollen eingezogen werden. Der Sportartikelhersteller Puma verbuchte 2022 einen Umsatzanstieg um rund ein Viertel. Beim Ausblick auf 2023 blieb das Managment zurückhaltend. Dies schlug sich prompt in einem Kursabschlag nieder. Siemens Energy profitierte von positiven Analystenkommentaren. Der Zinsanstieg belastete heute erneut Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich heute Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index auffällig stark. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Aareal Bank, Befesa, Broadcom, Clariant, Covestro, Dell, Evonik, GFT Technologies, Hapag Lloyd, Kion und Merck Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Zudem findet bis morgen der Mobile World Congress in Barcelona statt. Damit stehen Tech-Aktien wieder verstärkt in den Fokus.

Eurozone: Verbraucherpreise J/J, Februar, vorläufig

Eurozone: Arbeitsmarkt, Januar

Italien: Verbraucherpreise, Februar, vorläufig

Rede von EZB-Direktorin Schnabel auf der Sitzung der Money Market Contact Group (MMCG) in Frankfurt

EZB: Veröffentlichung des Berichts über die geldpolitische Sitzung des EZB-Rats vom 1. und 2. Februar 2023

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW08

USA: Produktivität Q4, endgültig

Rede von Chefvolkswirt der Bank of England, Pill, zum Thema: „2023 economic outlook – a year of growth or survival?“ auf der Wales Week in London

Widerstandsmarken: 15.370/15.400/15.430/15.470/15.500/15.560/15.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.110/15.180/15.250/15.325 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag. Am frühen Nachmittag kippte die Stimmung allerdings und das Aktienbarometer fiel schrittweise bis auf 15.250 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich der Index vom Tagestief ein wenig distanzieren. Die Unterstützung bei 15.325 Punkten ist allerdings nicht sonderlich stabil. Neue Rücksetzer bis 15.250 Punkte können somit nicht ausgeschlossen werden. Kaufsignale zeigen sich frühestens bei Ausbruch aus dem Abwärtstrend und damit oberhalb von 15.500 Punkten.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

HVB7K4*

100,00%**

02.03.2026

Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

21,12

15

14.342,915562

14.854,957648

Open End

DAX®

HC4J55

15,48

25

14.752,677067

15.059,53275

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

5,82

-15

16.389,19731

15.876,215434

Open End

DAX®

HC4J4X

14,95

-25

15.979,435805

15.672,630638

Open End



