Das älteste Gold der Welt

Gefunden wurde das älteste Gold der Menschheit in Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste

Es handelt sich um eine große Grabstätte. Sie gilt als eine der wichtigsten Stätten der Geschichte. Der Goldschatz, der dort in den 1970er Jahren entdeckt wurde, stammt aus der Zeit zwischen 4.600 und 4.200 vor Christus und er enthält rund 3.000 Goldartefakte. Knapp 300 Gräber konnten bisher ausgemacht werden. Dabei war eines besonders außergewöhnlich, denn es beherbergte einen Herrscher oder Anführer. So enthielt es auch mehr Gold als andere Bestattungen. Jedenfalls sind das älteste bearbeitete Gold und Kupfer der Menschheitsgeschichte bei Varna gefunden worden. Es sind unter anderem Ringe, Ketten, Gefäße und Werkzeugteile vorhanden. Aus dünnen Goldblechstreifen wurden Perlen angefertigt, die vermutlich älteste Goldperlenkette der Erde.

Goldschätze werden immer wieder mal entdeckt. Einen Goldschatz, der rund 1.000 Jahre alt ist, hat ein privater Schatzsucher im nördlichen Holland mithilfe eines Metalldetektors gefunden. Es waren Goldmünzen und Goldschmuck aus dem Hochmittelalter. Vielleicht wurde der Schatz damals vergraben, weil es in der Zeit um 1.250 Kriege dort gab und der Besitzer seinen wertvollen Schatz verstecken wollte. Der Schatzsucher hatte den Fund bereits 2021 gemacht. Etwa zur selben Zeit entdeckte in Dänemark auch mit einem Metalldetektor ein Mann einen rund 1.500 Jahre alten Goldschatz, einen der größten Goldschätze, die je in Dänemark ans Licht der Welt kamen. Man vermutet, dass die Götter mit dem Vergraben des Goldes nach einem Vulkanausbruch besänftigt werden sollten. Anstatt mit einem Metalldetektor durch die Lande zu ziehen, dürfte es aussichtsreicher sein auf gut aufgestellte Goldgesellschaften zu setzen, die das wertvolle Metall mit neuesten Technologien aus dem Boden holen. Da wäre etwa Tudor Gold mit seinem Treaty Creek Goldprojekt in British Columbia. Ein großes Diamantbohrprogramm für 2023 ist erfolgreich gestartet. In Idaho arbeitet Revival Gold an der Exploration und Erschließung seiner Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft.

