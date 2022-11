adesso SE: Wachstumsmodell wie ein Uhrwerk

In einem von wachsender Unsicherheit und abnehmender gesamtwirtschaftlicher Dynamik geprägten Umfeld setzt adesso den seit Jahrzehnten verfolgten steilen Aufwärtskurs unbeirrt fort. Genauso wie in den beiden ersten Corona-Jahren, als adesso neue Umsatz- und Ergebnisrekorde erzielen konnte, scheint der IT-Dienstleister auch diesmal von den schwierigen Rahmenbedingungen nichts zu merken.

Dies verdankt adesso natürlich der Positionierung im IT-Sektor, der ohnehin wachstumsstärker und robuster als die Gesamtwirtschaft ist. Doch die entscheidende Ursache ist unternehmensspezifisch: adesso hat sich von Anfang an darauf spezialisiert, die Kernprozesse der adressierten Branchen zu optimieren und mit Hilfe von IT (meistens kundenindividuell erstellte Software) zu vernetzten und zu automatisieren – ein Digitalisierungsspezialist par excellence, lange, bevor der Begriff der Digitalisierung seinen Siegeszug antrat. Eine weitere Erfolgszutat ist die bewährte Expansionsstrategie, die eine schrittweise Erschließung weiterer Branchen, Fachgebiete und Länder vorsieht. Und schließlich hat adesso von Anfang an den Fokus insbesondere auf die eigene Attraktivität als Arbeitgeber gerichtet und damit die Grundlage für das starke Personalwachstum geschaffen.

Diese Weichenstellungen zahlen sich Jahr für Jahr in überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis sind seit dem Börsengang mit über 20 Prozent p.a. gewachsen – dies größtenteils organisch. Inzwischen ist adesso damit zur Nummer 11 im deutschen Markt aufgestiegen. Angesichts der zuletzt sogar erhöhten Wachstumsdynamik, die sich in den ersten neun Monaten auf 32 Prozent belaufen hat, ist ein baldiger Vorstoß in die Top-10 zu erwarten, wo sich sonst solche Adressen wie Accenture, T-Systems oder IBM tummeln.

Derzeit ist nicht absehbar, warum dieser Trend in den nächsten Jahren enden sollte. Die Nachfrage nach Digitalisierungsdienstleistungen steigt unaufhörlich, mit der Expansion in weitere Zielbranchen und Länder verfügt adesso zudem über weitere Wachstumstreiber.

In unserem Bewertungsmodell haben wir dieses Szenario unseren Schätzungen zugrundgelegt, was sich seit vielen Jahren immer wieder als zutreffend erwiesen hat. Obwohl wir dabei mit deutlich niedrigeren Wachstumsraten als den in der Vergangenheit erreichten kalkulieren, vorsichtige Margenannahmen treffen und keine Akquisitionen berücksichtigen, signalisiert unser Bewertungsmodell einen fairen Wert, der mit 210,00 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Kurs liegt. In Verbindung mit dem überzeugenden Gesamtbild, dem hohen Grad an Verlässlichkeit und Prognosetreue rechtfertigt dies weiterhin das Urteil „Strong Buy“, das wir hiermit bekräftigen.

SMC-Research



