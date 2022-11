adesso SE: Umsatz- und Gewinnsprung in Q3

adesso hat für das dritte Quartal sehr starke Zahlen vorgelegt, die von einem dynamischen Umsatzwachstum und einer deutlich verbesserten Gewinnsituation gekennzeichnet waren. Konkret hat sich der Quartalsumsatz um 39 Prozent auf 241,4 Mio. Euro erhöht, was in eine Verbesserung des Quartals-EBITDA um 30 Prozent auf 33,3 Mio. Euro umgemünzt wurde. Damit konnte die Ergebnisschwäche des zweiten Quartals überwunden werden. Ermöglicht wurde diese dynamische Entwicklung durch die Kombination aus starkem Personalwachstum, einer guten Auslastung und nicht zuletzt einem hohen Volumen an hochmargigen Lizenzerlösen.

Auf Neunmonatssicht stehen nun ein Umsatzwachstum um 32 Prozent auf 653,6 Mio. Euro und ein EBITDA-Rückgang um 12 Prozent auf 71,4 Mio. Euro in den Büchern, wobei sich der Letztere vor allem mit dem hohen Einmalertrag (17,9 Mio. Euro), den adesso Anfang 2021 durch den Verkauf des Teilkonzerns e-Spirit erzielt hatte, erklärt.

Insgesamt scheint adesso derzeit von der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung nichts zu spüren. Das Unternehmen wächst weiter, berichtet von einer hohen Nachfrage und will die im Sommer angehobene Umsatzprognose von 800 bis 850 Mio. Euro nun am oberen Ende erreichen. Wir sehen selbst dies als konservativ an und haben unsere Schätzung auf 860 Mio. Euro erhöht. Vorsichtiger als das Management sind wir angesichts der Kostendynamik und des zu erwartenden Lohndrucks bezüglich der Margenentwicklung, die wir deswegen etwas defensiver modelliert haben.

Im Hinblick auf den fairen Wert überwiegt aber die Wirkung der höheren Umsätze, weswegen sich unser Kursziel leicht auf 210,00 Euro erhöht hat. Wir sehen demnach die Aufstellung, die Potenziale und die Dynamik von adesso im aktuellen Börsenkurs nicht adäquat widergespiegelt und bestätigen unser Urteil „Strong Buy“.

Quelle: SMC-Research





