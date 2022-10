Zwischen Baum und Borke gefangen! Unternehmen positionieren sich für die Trendwende!

Um den 10. Oktober herum ist der Goldpreis unter die Unterstützungslinie bei etwa 1.660,- USD je Feinunze gefallen. Nach einer kleinen Zwischenerholung ging es jetzt sogar unter die 1.630,- USD je Feinunze.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

damit erreicht Gold den niedrigsten Stand seit gut drei Wochen. Als Grund für die noch andauernde Edelmetallschwäche wird nach wie vor die aggressive Zinspolitik der US-Notenbank angeführt, um die Inflation zu bekämpfen. In seinem jüngsten Fed-Kommentar erklärte Neel Kashkari, Präsident der Fed of Minneapolis, dass die Zentralbank ihren Leitzins möglicherweise auf über 4,75 % anheben müsse, wenn sich die „zugrunde liegende“ Inflation weiter beschleunige.

Auf der einen Seite machen hohe Zinsen Gold als Anlagevehicle uninteressant, klar, aber auf der anderen Seite, und das gewichten wir über, ist es sehr erstaunlich, dass Gold, das eigentlich immer der Gewinner in hohen Inflationszeiten war, dieses Mal trotz des anhaltenden Inflationsdrucks und der zunehmenden Risiken einer weltweiten Rezession als „sicherer Hafen“ so wenig Beachtung findet und Anleger stattdessen verstärkt Schutz im US-Dollar suchen. Unserer Meinung nach, und auch der Meinung vieler Unternehmer nach, wird sich das schon bald wieder umkehren, und eine deutliche Goldnachfrage in Gang setzen.

Darauf bereiten sich derweil die guten Gesellschaften vor, wie zum Beispiel Maple Gold Mines und Mawson Gold, die wieder mit TOP-News aufwarten konnten!

Maple Gold Mines - mit Vollgas in den Jahresendspurt!

Während es manche Betriebe aus der Bergbaubranche zum Jahresende langsam auslaufen lassen, gibt die in Vancouver, Kanada beheimatete Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) sogar noch den Startschuss für ein weiteres, 5.000 m umfassendes, Bohrprogramm. Um die Arbeiten auf dem ‚Eagle‘-Projekt nochmals zu beschleunigen, hat sich das Unternehmen gleich noch ein drittes Bohrgerät gesichert, welches schon zeitnah auf der Liegenschaft eintreffen sollte.

Dieses große Bohrprogramm erstaunt umso mehr, da Maple Gold das gesamte Jahr über alles andere als untätig war. Zusammen mit dem aktuell aufgelegten ‚Phase III‘-Bohrprogramm wird man bis Jahresende rund 30.000 m auf dem 400 Quadratkilometer großen Grundstückspaket in Quebec abgeschlossen haben - selbstverständlich mit massiven Fortschritten.

Top-Performance auf ‚Telbel‘ und ‚Douay‘!

Gleich zwei Bohrgeräte werden die Goldmineralisierung von ‚Telbel‘ erforschen, bis in eine Tiefe von zunächst etwa 2.000 m. Erste Bohrergebnisse, die bis in eine Tiefe von 1.500 m reichen, befinden sich schon im Untersuchungslabor. Das wird direkt schon spannend, was sich da unten in der Tiefe „noch abspielt“!

Wir gehen davon aus, dass die ersten Ergebnisse noch dieses Jahr präsentiert werden. Jüngst wurde sogar 4 km südlich der Zone ‚531‘ ein weiteres 534 m tiefes Loch gebohrt, welches sehr aufschlussreiche Informationen liefert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse stützen die elektromagnetischen Untersuchungen der leitfähigen Ziele, die als günstiger struktureller Korridor für eine Goldmineralisierung interpretiert werden.

Weitere Bohrverstärkung soll schon im kommenden Monat (November) in Form eines vierten Bohrgeräts kommen. Denn der nächste Startschuss für ein weiteres, 10.000 m umfassendes Bohrprogramm auf dem ‚Douay‘-Areal ist schon fast zu hören!

Fazit: Vollgas bis zum Jahresende und darüber hinaus!

Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) lässt es auch zum Jahresende hin nochmals richtig krachen und drückt das Explorations-Gaspedal noch ein weiteres Stück durch. Während das aktuelle ‚Phase III‘-Bohrprogramm auf ‚Eagle‘ startet, welches an die besten Ergebnisse der beiden vorangegangen Bohrprogramme anschließen soll. Im November geht es mit einem weiteren 4,8 Mio. CAD teuren Bohrprogramm auf ‚Douay‘ und ‚Joutel‘ weiter mächtig voran.

Bis Ende des ersten Quartals 2023 sollen mindestens drei Bohrgeräte im Dauereinsatz sein und somit für massiven Informations-Output durch ‚Step-out‘- und Tiefenbohrungen sorgen. Bei einem derart arbeitsintensiven Programm ist die „Pipeline“ für massive, kurstreibende News definitiv bestens gefüllt, vor allem nach dem ungerechtfertigten Kursrücksetzer in der jüngeren Vergangenheit!

Mawson Gold – Massiver Bohrerfolg in Schweden!

Auf eine lange und äußerst erfolgreiche Bergbaugeschichte blickt bereits der ‚Skellefteå‘-Bergbaudistrikt im Norden von Schweden zurück. Unglaubliche 7 Millionen Unzen Gold wurden dort bis heute gefördert. Und genau dort besitzt die in Vancouver, Kanada beheimatete Mawson Gold (WKN: A2QA2M) das insgesamt 2.500 Hektar große Goldprojekt ‚Skellefteå North‘, auf welchem das mit Spannung erwartete erste Bohrprogramm brandaktuell abgeschlossen wurde. Und die dabei gewonnen Erkenntnisse bestätigen eindeutig, dass dort noch jede Menge Gold im Boden vorhanden ist, dass schon quasi seinem Abbau entgegenfiebert.

Massenhaft Spitzenergebnisse, sogar viel sichtbares Gold!

Ziel des ersten Bohrprogramms, das auf insgesamt sechs Diamantbohrlöcher über 752,8 m ausgelegt war, war die Erprobung sowie die mögliche Erweiterung des mineralisierten Systems. Und die dabei gelandeten Treffer lassen das Herz eines jeden Goldsuchers gewaltig „höher“ schlagen, vor allem mit dem vielen sichtbaren Gold in drei der sechs Bohrlöcher! Zudem präsentieren sich die gemessenen Ergebnisse der einzelnen Bohrlöcher äußerst eindrucksvoll, mit Gehalten von bis zu 132 g/t Gold!

Das Bohrloch mit der Nummer DB2202 zählt zu den ‚Highscorern‘, mit seinen hervorragenden 28,4 g/t Gold (Au) über 1,8 m in nur 82,8 m Tiefe, einschließlich 0,35 m mit rekordverdächtigen 132 g/t Au! Nicht weniger erfolgreich präsentierte sich das Bohrloch DB2201 mit seinen 4,8 g/t Au über 4,4 m in oberflächennahen 40 m Tiefe, einschließlich 24,3 g/t Au über 0,38 m!

Aber auch die Bohrlöcher DB2205 und DB2206 brauchen sich mit ihren 1,2 g/t Au über 5,7 m in 81,9 m Tiefe sowie 0,6 g/t Au über 1,2 m in nur 56,35 m Tiefe nicht verstecken!

Absolut vielversprechend sind zudem die im Rahmen des Bohrprogramms gewonnenen Erkenntnisse, das man zum einen ein strukturell kontrolliertes Goldsystem umrissen hat, das derzeit erst über 300 m erprobt wurde und zum anderen, dass Gold innerhalb einer Streichlänge von 1,8 km gefunden wurde.

Während der Streich noch in alle Richtungen offen ist und eine massive Erweiterung erwarten lässt, weist auch die Bodengeologie mit deutlich erhöhten Arsenwerten eindeutig auf noch weitere hochkarätige Goldmineralisierungen hin!

Der Ausblick!

Zum besseren Verständnis des Projektgebiets ‚Skellefteå North‘ soll in Kürze eine genaue 3D-Modellierung des Systems erfolgen. Hierzu werden hochauflösende, bodenmagnetische Erkundungen durchgeführt und geochemische Bodenproben an der Oberfläche entnommen. Danach stehen Mawson Gold neue Ziele für das weitere, ‚Phase 2‘-Bohrprogramm zur Verfügung.





Fazit: Gerade angefangen und schon ein Riesenerfolg!

Die ersten Explorationsarbeiten sind mit den vorgelegten Ergebnissen gleich zum Riesenerfolg für Mawson Gold (WKN: A2QA2M) auf seinem schwedischen ‚Skellefteå‘-Projekt geworden. Und schon jetzt sieht es ganz danach aus, als würde das Projekt den hohen Erwartungen in jeder Hinsicht standhalten.

Während man ganz nebenbei auch auf seiner 60 %igen Beteiligung an Southern Cross-Gold einen Bohrrekord nach dem anderen präsentiert, scheinen die Arbeiten für die ‚PEA‘ für das finnische ‚Rajapalot‘-Projekt ebenfalls in eine spannende Endphase vorgedrungen zu sein.

Da der aktuelle Kursverlauf von Mawson Gold den anhaltenden Erfolgen nicht ansatzweise Rechnung trägt, gehen wir mit drehenden Edelmetallmärkten von einer umso stärkeren Aufholjagd aus. Zudem ist die News-Pipeline prall gefüllt und sollte für entsprechenden Support sorgen!





Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team



Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das jeweilige Unternehmen! Titelbild: Stock.Adobe.com.

Dieser Werbeartikel wurde am 19. Oktober 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quelle: Mawson Gold, Maple Gold Mines, Swiss Resource Capital AG, tradingeconomics.com sowie eigene Berechnungen und Interpretationen der verfügbaren Informationen.

