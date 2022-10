Zweiter Blockchain-Roundtable: FDP lädt zum Austausch von Branche und Politik ein

„Blockchain ist eine Freiheitstechnologie.“

Doppelt hält besser: Am 30.09 fand der zweite Blockchain-Roundtable der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag zum Thema „MiCA & TFR – Chance oder Geißel für den Blockchainstandort Europa?“ statt. Die „Markets in Crypto-Assets“ und „Transfer-of-Funds“-Verordnungsentwürfe sind zwei entscheidende regulatorische Meilensteine für Kryptofirmen in ganz Europa. Geladen waren gut 60 Vertreter von Krypto-StartUps, Wissenschaft, Verbänden und Kanzleien. Nach der Begrüßung durch Frank Schäffler, Sprecher für FinTech- und Blockchaininnovation der Liberalen, stellte Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), klar, dass MiCA sich in der „entscheidenden Phase“ befinde. Durch MiCA wird es beispielsweise Sicherheitsvorkehrungen für Stablecoins geben. Durch eine Lizenz in der ganzen EU („Passporting“) entfallen bürokratische Hürden. Der Bereich der Decentralized Finance und vermutlich auch der NFTs sind jedoch ausgenommen. Oliver Fußwinkel, Leiter des Referats für finanztechnologische Innovationen bei der BaFin, setzte in einem zweiten Impuls fort und gab unumwunden zu, dass MiCA sowohl Chance als auch Geißel ist. Der Kompromiss der TFR, der der Geldwäschebekämpfung dienen soll, wurde von der Branche im Allgemeinen gelobt, vor allem weil das BMF den Einsatz von Blockchainanalysetools zur Risikoeinschätzung von Geldwäsche möglich machte. MiCA und die TFR sollen am 01.01.2023 verabschiedet und 18 Monate später in Kraft treten.



Frank Schäffler dazu: „Das offene Gespräch zwischen Politik und Industrie war notwendig und es ist gut, dass die FDP-Fraktion das ermöglicht. Obwohl einiger Unsicherheiten, hat der Austausch deutlich gemacht, dass die Kryptobranche im Ganzen zufrieden mit den Kompromissen ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die FDP und das BMF ein Bitcoinverbot und überbordende Regulierung durch Technologieoffenheit abwenden konnten. Es ist wichtig, dass die FDP die federführenden Ministerien im Bereich Blockchain innehat, denn Blockchain ist eine Freiheitstechnologie.“