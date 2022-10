Zwei neue Anleihen der USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika besorgen sich über zwei neue Anleihen frisches Kapital am Markt. Die erste Anleihe (WKN A3K92A) verfügt über ein Emissionsvolumen von 43 Milliarden US-Dollar und wird am 30.09.2024 zurückbezahlt. Der Nominalzinssatz der Anleihe beläuft sich auf 4,25%.

Die zweite Anleihe (WKN A3K92B) weist ein Emissionsvolumen von 44 Milliarden US-Dollar auf. Bei einer Fälligkeit zum 30.09.2027 gewähren die USA ihren Gläubigern hier eine Verzinsung von 4,125%.

Bei beiden Anleihen finden die Zinszahlungen halbjährlich statt. Der nächste anteilige Zinszahlungstermin steht somit am 31.03.2023 vor der Tür. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich bei beiden Anleihen auf privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar. Mit einem Rating von AA+ werden die USA von S&P derzeit als sichere Anlage eingestuft.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.