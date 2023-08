Die Zuweisungen für Immobilien und Lebensversicherungen werden drastisch ansteigen

• Die Anlageklasse der Hedgefonds wird ebenfalls profitieren, da professionelle Anleger ihre Allokationen in den nächsten drei Jahren verschieben

• Die Nachfrage nach Alternativen treibt das wachsende Interesse an Investitionen des High Protection Fund der Managing Partners Group in Lebensversicherungen voran

Laut einer neuen Studie(1) der Managing Partners Group (MPG), der internationalen Vermögensverwaltungsgruppe, sind Immobilien und Lebensversicherungen die alternativen Anlageklassen, die am meisten von der Überprüfung der Allokationen durch professionelle Anleger profitieren werden.

Fast die Hälfte (47 %) der von MPG befragten professionellen Anleger in der Schweiz, Deutschland, Italien, Großbritannien und den USA gehen davon aus, dass die Allokationen in Immobilien in den nächsten drei Jahren dramatisch ansteigen werden, während 45 % davon ausgehen, dass die Allokationen in Lebensversicherungen stark zunehmen werden.

Untersuchungen von MPG mit Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern, die gemeinsam für ein verwaltetes Vermögen von 294 Milliarden Euro verantwortlich sind, zeigen, dass auch Hedgefonds einen dramatischen Anstieg der Allokationen verzeichnen werden, wobei 44 % erhebliche Verschiebungen bei den Allokationen prognostizieren.

Die Studie unter 100 professionellen Anlegern in der Schweiz, Deutschland, Italien, Großbritannien und den USA ergab weniger Unterstützung für Rohstoffe und Hochzinsanleihen. Rund ein Drittel (33 %) prognostiziert einen dramatischen Anstieg der Allokationen in Rohstoffe, während 28 % glauben, dass die Allokationen bei Hochzinsanleihen dramatisch zunehmen werden.

Die Untersuchung für MPG, die derzeit zwei Fonds verwaltet – den High Protection Fund, der in Lebensversicherungen investiert, und den Vita Nova Hedge Fund – mit einem Gesamtbruttowert von 500 Millionen US-Dollar, ergab, dass 10 % der professionellen Anleger nicht wissen, welche Anlageklassen dramatische Zuwächse verzeichnen werden bei Zuteilungen.

Sein High Protection Fund verzeichnet eine starke Nachfrage nach Lebensversicherungen als wachsendem Teil des alternativen Vermögenssektors. Es erzielte im Jahr 2022 eine jährliche Nettorendite von 9,27 % und zog Nettozuflüsse von 20 Millionen US-Dollar an. Lebensversicherungspolicen sind in den USA ausgegebene Lebensversicherungspolicen, die vom ursprünglichen Eigentümer mit einem Abschlag auf ihren zukünftigen Fälligkeitswert verkauft wurden. Sie korrelieren kaum oder gar nicht mit Aktien und Anleihen.

Der High Protection Fund hat seit seiner Auflegung im Juli 2009 eine Rendite von 196,91 % erzielt. Ziel ist es, nach Abzug der Gebühren eine gleichmäßige, vorhersehbare Anlagerendite zwischen 8 % und 9 % pro Jahr zu erzielen.

Jeremy Leach, Chief Executive Officer der Managing Partners Group, kommentierte: “Der Alternative-Sektor wächst rasant, wobei das verwaltete Vermögen(2) aufgrund des gestiegenen Interesses von Privatanlegern und HNW-Personen bis 2026 voraussichtlich auf 23,2 Billionen US-Dollar anwachsen wird. Das führt zu einer erhöhten Allokation in verschiedene Anlageklassen, wobei Immobilien, Lebensversicherungen und Hedgefonds in den nächsten drei Jahren die größten Gewinner sein werden.”

Die folgende Tabelle zeigt die Ansichten professioneller Anleger zu den Allokationen in den nächsten drei Jahren.

Anlageklasse

Wie viele professionelle Anleger glauben, dass die Allokationen dramatisch steigen werden

Wie viele professionelle Anleger glauben, dass die Allokationen leicht steigen werden

Wie viele professionelle Anleger glauben, dass die Allokationen gleich bleiben werden

Wie viele professionelle Anleger glauben, dass die Allokationen zurückgehen werden

Wie viele professionelle Anleger wissen nicht, was mit den Allokationen geschieht

Immobilie

47%

31%

21%

-

1%

Lebenssiedlungen

45%

37%

18%

-

-

Hedgefonds

44%

44%

12%

-

-

Rohstoffe

33%

39%

26%

2%

-

Hochzinsanleihen

28%

39%

32%

-

1%

Ich weiß es nicht

10%

26%

13%

5%

46%



MPG ist ein multidisziplinäres Investmenthaus, das sich auf die Gründung, Verwaltung und Verwaltung regulierter Investmentfonds und Emittenten von Asset-Backed Securities für KMU, Finanzinstitute und anspruchsvolle Anleger spezialisiert hat.

High Protection Fund

Der High Protection Fund (der „Fonds“) wurde 2009 aufgelegt und ist ein Absolute-Return-Fonds, der darauf abzielt, reibungslose, vorhersehbare Anlagerenditen zwischen 8 % und 9 % pro Jahr, abzüglich Gebühren, zu erzielen.

Der Fonds bietet Anteilsklassen in verschiedenen Währungen an und zielt darauf ab, durch Investitionen in Life Settlements oder Unternehmen, die in Life Settlements investieren, Renditen zu erzielen.

Lebensversicherungspolicen sind in den USA ausgegebene Lebensversicherungspolicen, die vom ursprünglichen Eigentümer mit einem Abschlag auf ihren zukünftigen Fälligkeitswert verkauft wurden und institutionell über einen stark regulierten Sekundärmarkt gehandelt werden. Der Markt umfasst zunehmend hochkarätige institutionelle Anleger und Dienstleister, darunter Apollo Global Management, GWG Life, Vida Capital, Broad River Asset Management, Red Bird Capital Partners, Partner Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Coventry First, Wells Fargo und Bank of Utah , Wilmington Trust und Credit Suisse Life Settlements LLC.

Die Standardabweichung seiner Performance betrug seit seiner Einführung 0,13 % und sein Sharpe Ratio von 4,4460 spiegelt die hervorragende Konstanz bei der Überschreitung des risikofreien Zinssatzes wider. Für den Fonds fallen keine Ausgabeaufschläge oder Performancegebühren an, was ihm einen Leistungsvorteil gegenüber konkurrierenden Fonds im Lebensversicherungssektor verschafft.

Vita Nova Hedge Fund

Der Vita Nova Hedge Fund ist ein Investmentfonds, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er kurz- bis mittelfristige Anlagemöglichkeiten mit inhärenten Preisschwächen und dem Potenzial für Verbesserungen im Laufe der Zeit identifiziert. Das Anlageverwaltungsteam des Fonds kann sich auf Wirtschaftsprognosen und Analysen in Bezug auf Zinstrends, makroökonomische Entwicklungen, globale Ungleichgewichte, Konjunkturzyklen und andere allgemeine systemische Faktoren stützen, um Preisschwächen zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit verstärken könnten.

Wenn der Manager Wertchancen erkennt, hat er die Möglichkeit, die Hebelwirkung zu nutzen, um wo immer möglich zu viel zu investieren und gleichzeitig die Liquidität zu bewahren, um relativ schnelle Änderungen der Portfoliogewichtung zu ermöglichen und kurzfristige Arbitrage- und Alpha-Chancen zu nutzen.

Der Vita Nova Hedge Fund kann andere Anlagen halten, darunter Barmittel oder barmittelnahe Vermögenswerte, Anteile oder Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, börsennotierte Wertpapiere und eingetragene Unternehmen.

Die jährliche Rendite von Vita Nova seit seiner Einführung im August 2014 beträgt 22,05 % mit einer Standardabweichung von 1,80 % und einer Sharpe Ratio von 0,5374.

Weitere Informationen zur Managing Partners Group finden Sie unter: www.managingpartnersgroup.com

Hinweise für Redakteure

(1) Von der unabhängigen Forschungsagentur PureProfile im März 2023 durchgeführte Forschung unter 100 institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern in der Schweiz, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und den USA für die Manging Partners Group.

(2) Pressemitteilung „Future of Alternatives 2027“ (preqin.com)