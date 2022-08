Zurückhaltung prägt weiter das Börsengeschehen

Der Deutsche Aktienindex dürfte seine Konsolidierung nach dem Kursrutsch von fast 1.000 Punkten in den vergangenen zwei Wochen heute zunächst fortsetzen. Jeder Schlusskurs wieder über 13.000 Punkten wäre ein positives Signal. Gestern war der Index wegen einer erneut schwachen Wall Street mit diesem Vorhaben gescheitert. Aber auch hierzulande fehlen derzeit einfach die positiven Nachrichten, die die Anleger zurück in den Markt und diesen damit endgültig aus dem Abwärtstrend des laufenden Jahres bewegen können. Stattdessen nimmt die Unsicherheit mit der erneuten Schließung der Gaspipeline Nord Stream 1 wieder zu. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Trotz der vom Westen verhängten Sanktionen fährt der russische Gazprom-Konzern Rekordgewinne ein. Im ersten Halbjahr verdiente das Unternehmen über 41 Milliarden Euro. Grund für den derart hohen Gewinn ist selbtsredend der starke Anstieg der Öl- und Gaspreise, aber auch die weiterhin hohe Nachfrage nach dem wertvollen Energierohstoff im Gesamten. Man kann also durchaus von gescheiterten Sanktionen zumindest im Energiebereich sprechen. Nicht nur, dass das Unternehmen seine Waren einfach an jemand anderen verkauft, an den für Deutschland steigenden Preisen verdienen sich die Russen eine goldene Nase.

Die Zahlen zeigen aber auch eindrucksvoll, warum sich Gazprom im Speziellen und Russland im Allgemeinen die Machtspielchen mit Nord Stream 1 leisten können. Auch wäre es im Falle eines kalten Winters in Europa kein Problem für Gazprom, die Pipeline komplett zu schließen, um noch mehr politischen Druck auszuüben. Seit heute Morgen läuft erst einmal bis Freitag kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Der vorgeschobene Grund sind erneut Wartungsarbeiten.

Wichtig für Investoren ist, dass die Börse zuletzt sehr nervös regiert hat, wenn es um das Ab-, vor allem aber um das folgende Anschalten der Pipeline geht. Auch deshalb könnte der weitere Wochenverlauf von jeder Menge Zurückhaltung gekennzeichnet sein und es der DAX schwer haben, sich von der 13.000er Marke nach oben abzusetzen.