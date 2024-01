Statement:

"Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs ist ein positives Zeichen" - Statement von Christoph Pliessnig, CEO und Mitbegründer der Digital Asset Boutique Teroxx:

„Wir als Digital Asset Boutique begrüßen die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht und sehen diese Entwicklung als positives Zeichen. Die Investition in Crypto wird mit diesem wichtigen Schritt für sämtliche Anleger zu einer attraktiven Möglichkeit und Digital Assets gewinnen zusätzlich an Relevanz. Dank der Spot-ETFs können Investoren, Trader und Sparer künftig mittelbar von der positiven Entwicklung der Crypto-Währungen profitieren, ohne sich im Detail mit schwer greifbaren Wallets auseinandersetzen und tief in die Materie einsteigen zu müssen."