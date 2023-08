Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz möchte das FDP-geführte Finanzministerium den deutschen Kapitalmarkt stärken. So soll es konkret für einen einfacheren Zugang zu Kapital, die Erleichterung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen und Entbürokratisierung im Kapitalmarkt sorgen. Der Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine begrüßt, dass die Politik den Kapitalmarkt stärkt und dabei vor allem Kleinanleger, Start-Ups und Wachstumsunternehmen im Blick hat: „Die Frage nach der Beschaffung von frischem Kapital für Unternehmen im Wachstum war lange ein erheblicher Standortnachteil für Deutschland. Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wird sich das ändern. Statt Ängste vor dem „bösen Kapitalmarkt“ zu schüren, müssen wir endlich Rahmenbedingungen schaffen, in denen unser Land von ganz neuen Zukunftsmärkten profitieren kann!“



Vor allem die Frage von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ist ein großes Thema für Start-Ups. Diese nutzten Mitarbeitern und Unternehmen gleichermaßen, so Teutrine: „Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sind eine große Chance, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Erfolg einer Idee, eines Unternehmens profitieren zu lassen. Das schafft Strukturen, in denen Leistungsträger ganz neue Teilhabemöglichkeiten haben. Es ist gut, dass wir diesen Schritt endlich gehen.“