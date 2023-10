Die Zukunft für Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Immer wieder sprechen Silberkenner davon, dass der Silberpreis einen dreistelligen Preis erreichen kann

Blickt man zurück, so kostete Silber im Jahr 2020 das erste Mal seit vier Jahren mehr als 20 US-Dollar je Unze. 2021 stieg der Preis sogar auf knapp 30 US-Dollar. Die 26-Dollar-Marke wurde im Mai 2023 überschritten. Warum erwarten nun manche Branchenkenner deutlich höhere Preise. Ein Punkt ist, dass die Situation jetzt mit der aus dem Jahr 2001/2002 vergleichbar sei. Damals sind die Rohstoffpreise deutlich nach oben gegangen, es war die Zeit nach der Dotcom-Blase. Ein anderer Punkt sei ein Defizit am Silbermarkt, auch wenn die Zahlen des Silver Instituts eine andere Sprache sprechen. Dass viele moderne Technologien wie Solarpaneele, Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Computer und andere Elektronikprodukte immer mehr Silber brauchen, ist eine Tatsache. Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen, wirken auch auf den Silberpreis ein – so etwa Zinsentscheidungen der Fed, die Stärke des US-Dollars, geopolitische Querelen und natürlich Angebot und Nachfrage. Dazu kommt die enge Verbindung von Gold und Silber. Ist der sichere Hafen Gold gefragt, hebt dies auch den Silberpreis nach oben. Beim Silber kommt noch das industrielle Potenzial dazu. Auch wenn viele nicht an einen möglichen dreistelligen Silberpreis glauben, von einer Unterbewertung des Metalls gehen jedenfalls viele aus. Denn die Nachfrage aus der Industrie steigt, während gleichzeitig das Minenangebot sinkt. Investoren, die an die Zukunft des Silbers und die Unterbewertung des Metalls gegenüber Gold glauben, können in Unternehmen mit Silber wie beispielsweise MAG Silver oder Discovery Silver einsteigen. Beide haben ihre aussichtsreichen Projekte in Mexiko. MAG Silver ist am aussichtsreichen Juanicipio-Projekt beteiligt. Discovery Silver verfügt über das Codero-Silberprojekt, das immens große Silberreserven besitzt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).

