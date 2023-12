Die Zukunft des Goldpreises

Die Meinungen der Experten, wie sich der Goldpreis bis 2030 entwickeln wird, gehen stark auseinander

Bis 2030 könnte der Goldpreis, so die Branchenkenner, bis zu 7.000 US-Dollar betragen. Andere setzen den Preis niedriger an. Dass Gold immer als Vermögensschutz geschätzt werden wird, da besteht so ziemlich Einigkeit. Im Schnitt gehen die Experten von rund 2.300 US-Dollar je Feinunze aus. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Preis des Edelmetalls seit dem Tief von 2001 in einem Aufwärtstrend. Sollte es so weitergehen, dann stünde Gold im Jahr 2030 zwischen 3.300 und 4.300 US-Dollar je Unze. Neben den geopolitischen und den finanzpolitischen Entwicklungen beschäftigt auch die Frage nach dem Peak Gold immer wieder die am Gold Interessierten. Der Höchstwert der Goldförderung lag bisher mit 3.652 Tonnen im Jahr 2018. Ob dies tatsächlich der Peak Gold war, ist jedoch nicht sicher vorauszusagen. Jedenfalls spricht Einiges dafür. So geht die Entdeckung neuer Goldvorkommen zurück, der Goldgehalt der Lagerstätten ist insgesamt rückläufig und leicht erreichbare Vorkommen sind so ziemlich abgebaut.

Gold besitzt übrigens eine lange Geschichte. Schon 4600 vor Christus haben die Bewohner von Mesopotamien Gold verarbeitet. Die ersten Goldminen entstanden wohl in Ägypten. Gold entwickelte sich dann zum Zahlungsmittel und auch die Förderung des Edelmetalls etablierte sich im Mittelmeerraum. Von seiner Anziehungskraft hat Gold im Laufe der Zeit nichts verloren. Ob als Schmuck, als Anlagevehikel oder in Form von Aktien der Goldgesellschaften, Gold wird nie aus der Mode kommen, denn es besticht durch seine Werterhaltungsfunktion. Bei den Goldunternehmen gefallen zum Beispiel GoldMining oder Karora Resources. GoldMining verfügt über ein großes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in den USA, über Aktienbeteiligungen und über ein Uranprojekt. Karora Resources konnte in den ersten drei Quartalen 2023 mehr als 120.000 Unzen in seinen Goldminen in Westaustralien produzieren. Angestrebt ist eine jährliche Produktion von 170.000 bis 195.000 Unzen Gold.

