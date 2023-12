Zscaler Aktie erholt sich nach Kursrutsch schnell - jetzt ein Kauf?

Die Zscaler Aktie gab nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen am Montagabend zeitweise um 7 % nach. Mittlerweile wurde der Verlust jedoch mehr als wett gemacht. Ist die Aktie aktuell ein Kauf?

Die Zscaler Aktie fiel am Montag nachbörslich sowie im frühen Handel am Dienstag um rund 7 %. Grund dafür waren die Quartalszahlen. Zwar verringerte Zscaler seinen Verlust im ersten Geschäftsquartal (das am 31. Oktober endete) auf 33,5 Millionen US-Dollar oder 23 Cent pro Aktie, verglichen mit 68,2 Millionen US-Dollar oder 48 Cent pro Aktie im Vorjahr.

Gewinn und Umsatz über den Erwartungen

Der bereinigte Gewinn belief sich auf 67 Cent pro Aktie und lag damit über den Analystenschätzungen von 49 Cent pro Aktie und auch über der Prognose des Unternehmens selbst (48-49 Cent). Der Umsatz stieg um 40 % auf 496,7 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 473 Mio. USD gerechnet hatten.

Das Kerngeschäft von Zscaler besteht in der Bereitstellung von cloudbasierten Lösungen. Zur Produktpalette des im kalifornischen San Jose ansässigen Unternehmens gehören etwa Zero Trust Exchange und Zscaler Client Connector.

Zscaler Zero Trust Exchange ist eine Cloud-native Plattform, die Benutzer, Workloads und Geräte über jedes Netzwerk von jedem Standort aus verbinden und schützen kann. Zscaler Client Connector unterstützt hybride Arbeitsmodelle.

Starke Prognose für 2024 – fürchtet der Markt steigende Kosten?

Auch die Prognose lag über den Erwartungen. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Zscaler mit einem Umsatz zwischen 2,09 und 2,10 Milliarden USD und einem bereinigten Gewinn zwischen 2,45 und 2,48 USD pro Aktie. Von FactSet befragte Analysten erwarteten zuvor 2,06 Milliarden USD Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 2,24 USD pro Aktie.

Im Januarquartal erwartet Zscaler einen Umsatz von 505 bis 507 Millionen USD und einen bereinigten Gewinn von 57 bis 58 Cent pro Aktie. Auch das liegt über dem Durchschnitt der Analystenerwartungen, die bislang einen Umsatz von 496 Millionen USD und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 52 Cent erwartet hatten.

Warum also ist die Aktie kurzzeitig so stark gefallen? Ein Grund könnte darin bestehen, dass der Markt Ergebnisse deutlich über den Erwartungen eingepreist hatte. Genau solche Ergebnisse lieferte Zscaler nämlich in der Vergangenheit häufiger ab.

In den letzten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 lagen die schlussendlich gemeldeten Ergebnisse pro Aktie nicht nur über dem Durchschnitt der Analystenschätzungen, sondern auch weit über der Range – ganz besonders im Schlussquartal. Gut möglich, dass der Markt insgeheim auf etwas mehr gehofft hatte.

Zscaler Aktie erholt sich rasch – Analysten optimistisch

Der Kursverlust ist deshalb möglicherweise auf eine Bemerkung von CEO Jay Chaudhry zurückzuführen. Dieser hatte bei der Bekanntgabe der Zahlen Skalierungsprozesse bei den Markteinführungs- und Forschungs- und Entwicklungsprozessen angekündigt. Damit wolle Zscaler der steigenden Nachfrage Rechnung tragen.

Damit gehen zwangsläufig höhere Kosten einher, was den Markt offenbar kurzzeitig beunruhigt hatte. Mittlerweile ist die Zscaler Aktie jedoch wieder im Plus: Der Kurs notierte am Mittwochnachmittag bei knapp 196 USD und damit rund 2 USD höher als bei der Bekanntgabe der Zahlen.

Gemessen am bereinigten 2024er Gewinn pro Aktie liegt das KGV bei rund 40 und damit auf einem für Cloud- und Technologieunternehmen nicht ungewöhnlich hohen Niveau. Es gilt allerdings zu beachten, dass die Prognose für das Gesamtjahr das überraschend starke Ergebnis des Oktoberquartals und die besser als erwarteten Aussichten für das Januarquartal widerspiegelt. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres erwartet Zscaler also offenbar keine besondere Dynamik.

Für die Zscaler Aktie spricht das vergleichsweise hohe Short Interest von mehr als 6 %. Auch die meisten Analysten sind bullish. So gibt es aktuell 28 Kaufempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung. 2 Analysten empfehlen eine Übergewichtung, 10 „Halten“.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Mitarbeiter und sonstige Bekannte der Munsch International LTD Wertpapiere der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und den Handel mit diesen Wertpapieren beabsichtigen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Munsch International LTD ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der Munsch International LTD ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unsere vollständigen AGB und Disclaimer.