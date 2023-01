Zoom stagniert!

Die Aktie von Zoom Video Communications ist weit von der Stärke der Jahre 2020 und 2021 entfernt. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass der Kurs die alten Tiefs des Jahres 2019 bei 59,94 US-Dollar testet. Auch in den starken Börse-Monaten Oktober und November 2022 kam der Kurs von Zoom nicht wirklich in die Gänge.

Wer bei den Börsenstars aus der Corona-Rallye geblieben ist und noch Aktien wie den Videodienst Zoom, die Fitness-App Peloton oder das Telemedizinunternehmen Teladoc im Portfolio hat, wird von der aktuellen Erholung kaum profitieren. Der Videodienst Zoom etwa bekam schnell Konkurrenz von Microsoft-Teams und musste seine Gewinnprognosen ständig nach unten korrigieren. Die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 vom 21. November zeigen, dass von den Wachstumsfantasien wenig übriggeblieben ist. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich nur um 5 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Auch im vierten Quartal 2022/23 wird mit konstanten Umsätzen von rund 1,1 Mrd. USD gerechnet.

Zum Chart

Der einstige Highflyer Zoom hat nach einem Aufwärtstrend im Jahr 2020 im Ausmaß von 750 Prozent sein all time high am 19. Oktober 2020 bei 588,84 US-Dollar markiert. Die darauffolgende Seitwärtskonsolidierung wurde am 5. August 2021 von einem Abwärtstrend abgelöst, der den Kurs in der Spitze auf 63,55 US-Dollar absacken ließ. Grosso modo ist die Aktie mit einem Minus von 89 Prozent wieder dort angelangt, wo sie vor dem Höhenflug notierte. Zum Börsengang am 18. April 2019 notierte der Wert am All Time Low bei 59,94 US-Dollar. Der Anfang August 2021 gebildete Abwärtstrend wurde zwar Ende Mai 2022 durchbrochen, der Kurs zeigte aber nur kurz Stärke und sackte bei der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal am 21. November mit einem Gap von rund 7 Prozent auf 70,44 US-Dollar ab. Die abflauende Coronakrise wirkt sich auch auf den Gewinn pro Aktie negativ aus. Dieser geht von 4,20 US-Dollar im Geschäftsjahr 2021/22 auf -0,13 US-Dollar im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022/23 zurück. Auch im Geschäftsjahr 2023/24 ist ein Verlust von 0,08 US-Dollar geplant. Von einem Gewinnwachstum scheint die Aktie weit entfernt und präsentiert sich trotz 89 Prozent Kursrückgang sehr schwach.

Zoom Video Communications, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

70,44 // 86,10 US-Dollar

Unterstützungen:

59,94 // 53,01 US-Dollar



Fazit

Die Aktie von Zoom Video Communications ist weit von der Stärke der Jahre 2020 und 2021 entfernt. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass der Kurs die alten Tiefs des Jahres 2019 bei 59,94 US-Dollar testet. Auch in den starken Börse-Monaten Oktober und November 2022 kam der Kurs von Zoom nicht wirklich in die Gänge.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN MD7MSY) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Zoom-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,92 profitieren. Das Ziel sei bei 51,01 US-Dollar angenommen (3,71 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 34 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 80,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,97 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.