Zoom mit sattem Kurssprung und Schönheitsfehler

Hybride Arbeitsmodelle, Home-Office und flexiblere Arbeitszeiten haben dem US-Softwareentwickler Zoom ein starkes Schlussquartal beschert und die Aktie im nachbörslichen Handel regelrecht explodieren lassen. Dennoch notiert das Papier auf dem Stand aus Ende 2019 und musste sämtliche dazwischen generierten Kursgewinne wieder abgeben.

Deutlichen Auftrieb haben Wertpapiere der US-Softwareschmiede Zoom im nachbörslichen US-Handel erhalten, als das Unternehmen Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte. In einer ersten Reaktion zog die Aktie um rund 11 Prozent an. Für das Schlussquartal beliefen sich die Erlöse auf 1,15 Mrd. US-Dollar, Analysten hatten mit 1,13 Mrd. US-Dollar gerechnet. Besonders die Zunahme von hybriden Arbeitsmodellen beschert dem auf Videokonferenzen spezialisierten Konzern eine weiter hohe Nachfrage nach seinen Softwarelösungen.

Blickt man einmal auf die Kursentwicklung der Zoom-Aktie im Jahr 2020 zurück, markierte das Papier seinerzeit noch einen Rekordstand von 588,84 US-Dollar, die letzten Monate seit Anfang 2023 bewegt sich das Papier dagegen zwischen 58,87 und in der Spitze 75,91 US-Dollar grob seitwärts. Wichtig ist hierbei allerdings, dass der Support aus 2019 eine stabilisierende Wirkung besitzt und dadurch die Chance auf einen Trendwechsel bei einer weiter robusten Unternehmensentwicklung besteht. Zuvor allerdings muss die Schiebephase der letzten Monate erfolgreich aufgelöst werden.

Kurssprung reicht noch nicht

Obwohl die Zoom-Aktie vorbörslich um 71,15 US-Dollar herum gehandelt wird, kann eine erfolgreiche Bodenbildungsphase erst oberhalb von mindestens 76,00 US-Dollar abgeschlossen werden, in der Folge könnten Kursgewinne an 80,80 und darüber in den Bereich von rund 90,00 US-Dollar erfolgen. An dieser Stelle träfe Zoom zudem auf den 200-Wochen-Durchschnitt, der einen Folgeanstieg sicherlich ausbremsen dürfte. Ein Verbleib in der Handelsspanne bis 60,14 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter würden sich die Anzeichen auf einen Kursverfall mehren, in der Folge könnte Zoom dann sogar auf 55,87 US-Dollar durchgereicht werden.

Zoom Video Comm. Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

72,84 // 75,91 // 76,98 // 77,88 // 79,54 // 80,80 US-Dollar

Unterstützungen:

65,29 // 64,32 // 62,08 // 60,14 // 58,87 // 55,87 US-Dollar



Fazit:

Etwas Kursfantasie ist durchaus in der Zoom-Aktie zu vernehmen, für ein regelrechtes Kaufsignal mit einem Ziel um 90,00 US-Dollar muss dagegen der Wert mindestens über 76,00 US-Dollar springen. Dann käme auch ein Long-Investment beispielshalber über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB87YB ins Spiel. Die Gesamtrenditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 100 Prozent, endgültiges Ziel des Scheins läge bei 2,97 Euro. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren bei 80,00 US-Dollar rechnen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 70,90 US-Dollar würde dann einen Stopp-Kurs im Schein von 1,21 Euro erfordern. Besonders das Chancen-Risiko-Verhältnis von 12,8 zu 1 lässt eine ausgezeichnete Chance erahnen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB87YB

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,28 - 1,34 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

57,6246 US-Dollar

Basiswert:

Zoom Video Communications Inc.

KO-Schwelle:

57,6246 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

63,12 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,97 Euro

Hebel:

4,9

Kurschance:

+ 100 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.