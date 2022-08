Zions Bancorp: die US-Regionalbank plant Aktienrückkäufe für 50 Mio. USD!

Weitere Suchergebnisse zu "ZION":

Gewinne und Dividenden steigen bei Zions Bancorp (ZION) seit Jahren!

Symbol: ZION ISIN: US9897018597

Rückblick: Die Aktie der US-Regionalbank aus Salt Lake City (Utah) verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 25 Prozent ihres Kurswertes. Sie hat sich aber zwischenzeitlich etwas erholt und könnte nach einem Rücksetzer vom jüngsten Pivot-Hoch bald mit einem kräftigen Bounce Richtung Norden durchstarten.

Chart vom 04.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 53.31 USD





Meine Expertenmeinung zu ZION

Meinung: Das Bankhaus hat seine Ursprünge in der 1873 von Brigham Young gegründeten Zion’s Savings Bank and Trust Company und bietet mit zahlreichen Tochternehmen wie Amegy Bank of Texas, National Bank of Arizona und Vectra Bank Colorado eine breite Palette von Finanzdienstleistungen. weist über Jahre eine stabile Entwicklung der Gewinne und Dividenden hin. Die wichtigsten Daten für 2021:

Gewinnwachstum 124 Prozent

Kurs-Gewinn-Verhältnis 3.91

Dividendenrendite 5.91 Prozent

Insofern ist es zu verschmerzen, dass die letzten Quartalszahlen nicht ganz den Erwartungen der Analysten entsprachen. Für das dritte Quartal hat der Aufsichtsrat Aktienrückkäufe in Höhe von 50 Millionen USD genehmigt, die die Kursentwicklung ankurbeln könnten.

Setup:

Mögliches Setup: Wir setzten den Trigger über die letzte Tageskerze und den Stopp Loss unter die schön vorgezeichnete Unterstützungslinie. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ZION.

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2022

