Zinswende wirkt sich auf Bilanz der Bundesbank aus

Die gestiegenen Zinsen haben auch Einfluss auf die Bilanz der Bundesbank. So wirken sich unter anderem die höheren Zinsaufwendungen für Einlagen, die Geschäftsbanken bei der deutschen Notenbank geparkt haben, auf das Jahresergebnis aus. Die am Mittwoch dieser Woche verkündete schwarze Null konnte nur durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von knapp 1 Mrd. Euro erreicht werden. Für den FDP-Finanzexperten Frank Schäffler kommt diese Entwicklung nicht unerwartet. "So etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt es nicht. Die Schulden von heute müssen morgen nachgehungert werden", erneuert Schäffler seine Kritik an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. "Die deutschen Finanzminister haben lange Zeit von günstigen Zinsen profitiert", sagte der Bundestagsabgeordnete der Financial Times. "Jetzt kommt der Bumerang zurück – nicht nur in Bezug auf massiv höhere Zinskosten im Haushalt, sondern auch auf den Wegfall von Bundesbankgewinnen."