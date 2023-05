Zinswende kommt nicht überall an

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Juli 2022 den Leitzins kontinuierlich erhöht. Aktuell liegt er bei 3,75 Prozent. Dadurch könnten Festgeldanlagen wieder etwas attraktiver werden, auch wenn bei Zinsen von drei Prozent das Geld angesichts einer Inflationsrate um die sieben Prozent real an Wert verliert. Doch insbesondere die Sparkassen geben das veränderte Zinsumfeld nicht an ihre Kunden weiter. Gleichzeitig schießen die Dispozinsen für Überziehungskredite in die Höhe. Das hat eine Auswertung der BILD ergeben. Für den FDP-Politiker Frank Schäffler ist das „ein unfreundlicher Akt.“ „Den Sparkassen mangelt es hier an Kundenorientierung“, so Schäffler.