Zinserhöhung um 50, 75 oder 100 Basispunkte?

Kommentar von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM



Unsere Erwartungen für die Juli-Sitzung:





Wir gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) auf seiner Sitzung am 26. und 27. Juli die Zinsen um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25 % bis 2,5 %, den geschätzten langfristigen neutralen Zinssatz der FED, anheben wird. Wir erwarten trotz des starken Verbraucherpreisindexes vom Juni keine Anhebung um 100 Basispunkte, da die Inflationserwartung gesunken ist.Notenbankchef Powell wird höchstwahrscheinlich wiederholen, dass der Ausschuss „klare und überzeugende“ Hinweise für einen Inflationsrückgang sehen muss, bevor er das Tempo verlangsamt.Er wird wahrscheinlich nicht zu viele Informationen über den Umfang der Anhebung im September geben, um sich alle Optionen offen zu halten.Präsident Powell wird vermutlich die Verdoppelung des Tempos der quantitativen Straffung im September auf 95 Mrd. USD/Monat (60 Mrd. USD in Staatsanleihen und 35 Mrd. USD in Mortgage-backed Securities) bestätigen.Es wird erwartet, dass diese Sitzung die Datenabhängigkeit der Fed bestätigt und keine nennenswerten Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben dürfte. Wir gehen davon aus, dass die FED weiterhin hawkish bleiben wird, um die Preisstabilität wiederherzustellen, wobei der Ton angesichts der schwachen Daten etwas ausgewogener sein dürfte.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition, eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für bestimmte Investitionen dar.Die vorliegenden spezifischen Informationen, Meinungen und Zahlen werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf der Grundlage der aktuellen Wirtschafts-, Finanz- und Börsenlage als fundiert oder zutreffend erachtet und spiegeln die aktuelle Meinung der La Française Gruppe über die Märkte und Marktentwicklungen wider. Sie haben keinen vertraglichen Wert und können sich ändern, und sie können von den Meinungen anderer Managementexperten abweichen. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist und dass das Niveau der Wertentwicklung im Laufe der Zeit nicht konstant ist.Herausgegeben von La Française AM FINANCE Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und mit einer Zulassung als Wertpapierdienstleistungsunternehmen durch die ACPR unter der Nr. 18673. La Française Asset Management ist eine Verwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.