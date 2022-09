Zinsen, Dollarstärke, Inflation: Rohstoffe unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Starker Dollar, schwacher Yuan, hohe Inflation, hohe Energiepreise, schwache Konjunkturaussichten, steigende Zinsen: Die Liste der belastenden Faktoren für die Rohstoffmärkte wird länger. Viele Rohstoffe sind so billig wie lange nicht.

Die Preise vieler Rohstoffe sind deutlich gefallen:

Kupfer: 7.420 USD pro Tonne, ca. 32 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Nickel: 21.880 USD pro Tonne, ca. 65 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Aluminium: 2.110 USD pro Tonne, ca. 45 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Zink: 2940 USD pro Tonne, ca. 35 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Zinn: 20.875 USD pro Tonne, ca. 58 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Blei: 1.755 USD pro Tonne, ca. 30 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Eisenerz: 99 USD pro Tonne, ca. 39 % Verlust gemessen am 52-Wochen-Hoch

Für den Preisverfall auf vielen Rohstoffmärkten gibt es unterschiedliche Gründe. Einer davon ist der starke US-Dollar. Der US-Dollar Index – der den Wert des Greenback gegen einen Korb verschiedener Währungen misst – hat in den vergangenen zwölf Monaten um rund 20 % zugelegt.

Währungswende: Starker US-Dollar setzt Rohstoffe unter Druck

Der starke Dollar setzt Währungen weltweit unter Druck. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es etwa im Britischen Pfund zu einem Flash Crash und einem zeitweisen Verlust von 500 Pips – eine für etablierte Währungen außergewöhnlich seltene Größenordnung. Auch der Euro, der japanische Yen und der chinesische Yuan stehen unter Druck.

Kommentatoren des Nachrichtendienstes Bloomberg nennen es bereits „Währungswende“: Rohstoffe verteuern sich für Unternehmen und Konsumenten in Ländern außerhalb der USA. Dies dämpft die Nachfrage und damit die Preisentwicklung.

Besonders stark sind diese Auswirkungen durch die Abwertung des chinesischen Yuan. China ist der mit Abstand wichtigste Rohstoffimporteur auf dem Weltmarkt. Seit April hat der US-Dollar gegen die chinesische Währung um rund 12 % aufgewertet. Erhöhte Reserveanforderungen für Devisenkäufe haben sich bislang nicht ausgewirkt.

Die Nachfrage aus China fällt aus weiteren Gründen schwach aus. Das Land leidet unter einer handfesten Immobilienkrise, die trotz diverser staatlicher Maßnahmen nicht so schnell überwunden sein dürfte. Nach wie vor gibt es wirtschaftliche Störungen infolge der Zero Covid Politik. Im Sommer machten zudem Stromausfälle der Wirtschaft zu schaffen.

Inflation, Zinswende, Marginkosten und Energiekrise belasten

Trotz der zuletzt deutlich gesunken Rohstoffpreise bleibt die Inflation weiterhin hoch – und zwar in den USA genauso wie in Europa. Das hat die Notenbanken auf den Plan gerufen. In den vergangenen Monaten hatte es die stärksten Zinserhöhungen seit vielen Jahrzehnten gegeben. Die Renditen für Staatsanleihen notieren teils wieder jenseits von 4 % – ein lange Jahre undenkbarer Zustand.

Höhere Zinsen dämpfen zum einen die Rohstoffnachfrage aus dem Finanzsektor, da die Opportunitätskosten unverzinster Rohstoffinvestments steigen. Zum anderen sorgen sich die Marktteilnehmer auch zunehmend über eine konjunkturelle Abkühlung bis hin zu einer schweren Rezession, die mit einer sinkenden Rohstoffnachfrage einhergeht.

In Europa scheint diese sinkende Nachfrage schon allein aufgrund Energiekrise bereits ausgemacht. Zahlreiche Unternehmen haben ihren Betrieb bereits eingestellt oder gedrosselt – besonders häufig in energieintensiven Branchen.

Die europäische Aluminiumproduktion etwa ist auf das niedrigste Niveau seit 1973 zurückgefallen. Auch die Produktion von Zink und Kupfer ist aufgrund hoher Energiekosten deutlich geschrumpft. Betroffen sind auch die Produktion von Düngemittel und Ölsaaten.

Hohe Energiekosten in Verbindung mit niedrigen Rohstoffpreisen sind für Produzenten von Aluminium und Co. problematisch. Doch auch für Rohstoffhändler wird die Situation nicht einfacher: Steigende Marginanforderungen müssen mit Krediten finanziert werden – die Zinsen dafür steigen deutlich.

Nach wie vor belasten angeschlagene Lieferketten die Rohstoffnachfrage. Unternehmen müssen Aufträge aufgrund der Unsicherheit von Lieferungen und Preisen ablehnen. Etwas Entlastung kommt hier von den Frachtraten. Der Baltic Dry Index, der von Mai 2020 bis Oktober 2021 um mehr als 1300 % angestiegen war, ist wieder deutlich gefallen und notiert wieder auf einem auch vor Corona üblichen Niveau.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.