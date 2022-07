Zink gehört zu den bedeutenden Rohstoffen

Zink als Korrosionsschutz ist unabdingbar in vielen Bereichen

Im ersten Halbjahr 2022 war die Zinknachfrage aus den USA und Europa überraschend gut, während Chinas Nachfrage eher schwächelte. Allerdings scheinen die chinesischen Lagerbestände eher gering zu sein und die Raffinerieproduktion ist begrenzt. Mittelfristig, so die Analysten, erscheint der Ausblick für das Metall günstig. China könnte ein Netto-Zink-Exporteur werden. Rund 50 Prozent des Zinks gehen in den Bausektor, rund 20 Prozent in die Auto- und Transportindustrie und zirka 15 Prozent in den Infrastrukturbereich. In Sachen erneuerbare Energien und der dazugehörigen Infrastruktur ist Zink also auch dabei als Rohstoff. Für die Energiewende werden Rohstoffe wie Kupfer, Lithium oder Nickel deutlich mehr favorisiert als Zink. So investieren Bergbaukonzerne in Zinkminen vermutlich nicht bedeutend mehr. In den kommenden Jahren soll das Zinkminenangebot nur um rund zwei bis drei Prozent wachsen. Unter Druck stehen die Hütten derzeit aufgrund der hohen Energiepreise. China liefert rund 35 Prozent, Peru etwa zehn Prozent des Zinks.





Ob aus Russland ein nennenswertes Wachstum beim Zinkbergbau kommt, ist ungewiss. In Kasachstan gibt es zudem Anlaufprobleme bei der großen Zhairem-Lagerstätte. Aus Angst, dass das zum Korrosionsschutz von Stahlteilen genutzte Metall knapp werden könnte, nicht zuletzt, weil in Europa die Zinkproduktion wegen der Energiepreise reduziert wird, sollten sich Anleger Investments in Gesellschaften mit Zink im Boden überlegen. Hier gibt es einmal Griffin Mining. Das Unternehmen ist zu 88,8 Prozent an der Caijiaying-Mine (Zink, Gold, Silber, Bleimetalle) in China beteiligt. Das zweite Quartal 2022 brachte neue Rekorde im Bereich Förderung, Abbau und Zinkproduktion. Kutcho Copper befasst sich mit Erweiterung und Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projektes Kutcho in British Columbia.





